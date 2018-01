Keď sa skĺbia naše prednosti, môžeme hrať o medaily, tvrdí Miloš Roman

Zabral v správnom čase. Osemnásťročný útočník Miloš Roman strelil proti Dánsku dva góly a vyhlásili ho za hráča zápasu.

1. jan 2018 o 18:28 Juraj Berzedi

Na prvý pohľad sa zdá víťazstvo nad Dánskom 5:1 jednoznačné. Bolo naozaj také jednoduché?

„Bol to náročný zápas. Uvedomovali sme si, že sa v ňom rozhodne o všetkom. Začali sme horšie ako Dáni, ale po prvej tretine sme prebrali iniciatívu. Odvtedy sme hrali lepšie a zaslúžene zvíťazili.“

Kedy vám bolo v zápase najťažšie?

„V prvej tretine, keď na nás Dáni vybehli, mali sme s tým určité problémy. Postupne sme sa s tým vyrovnali. Niekedy sme im zbytočne umožnili presilové hry, ktoré sme však perfektne ubránili. To bol kľúčový detail, ktorý rozhodol.“

Dáni strelili vedúci gól z jasného ofsajdu, čo reklamoval aj tréner Ernest Bokroš. Aké je to hrať s pocitom, že súper dal neregulárny gól?

„Zamrzí to, ale ihneď sme to hodili za hlavu. Nemalo zmysel sa nad tým dlhšie zamýšľať, keďže by sme to aj tak nezmenili. Hrali sme ďalej a oplatilo sa to.“

Po zápase vás vyhlásili za najlepšieho slovenského hokejistu. Do veľkej miery k tomu pomohli dva strelené góly. Ktorý bol dôležitejší?

„Všetkých päť gólov, ktoré sme strelili, bolo rovnako dôležitých. Samozrejme, že vyrovnávajúci zásah zburcoval celé mužstvo. Mojím druhým gólom sme súperovi odskočili na dva góly a možno ich definitívne zlomili.“

Pri vašom druhom góle akoby ste zabudli, že hráte v oslabení a za súperovou bránkou ste naháňali protihráčov až dvaja. Bol to pokyn trénera alebo spontánne rozhodnutie?