Mourinho reaguje na Scholesa: Nekomentuje, iba kritizuje

Dôvodom sporu sú výkony Paula Pogbu.

2. jan 2018 o 11:39 TASR

MANCHESTER. José Mourinho, tréner futbalistov Manchestru United, skritizoval bývalého hráča manchesterského klubu Paula Scholesa. Ten po sobotňajšom dueli Premier League na pôde Southamptonu (0:0) kritizoval Paula Pogbu.

Scholes v úlohe spolukomentátora vyhlásil, že francúzsky stredopoliar sa v zápasoch iba prechádza po ihrisku a nie je v potrebnej kondícii.

Prečítajte si tiež: Pogba nemá hodnotu 100 miliónov. Iba Ronaldo a Messi, tvrdí Scholes

"Scholes iba neustále kritizuje, to je jediné, čo robí. Nekomentuje, iba kritizuje a to sú dve diametrálne odlišné veci. Nemôžu byť všetci takí fenomenálni ako on, keď bol na vrchole hráčskej kariéry, to by si mal uvedomiť," cituje Mourinha agentúra AP.

"Pogba sa v každom stretnutí snaží vydať zo seba maximum. Niekedy odohrá dobrý zápas, niekedy slabší. Určite však nie je jeho chyba, že zarába viac peňazí, ako svojho času Scholes. Takto to v dnešnom futbale jednoducho chodí," dodal portugalský kouč po pondelňajšom víťazstve 2:0 nad domácim Evertonom.