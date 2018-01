Ronaldo zhodnotil rok 2017 a tvrdí: Bol som požehnaný talentom

Portugalskému futbalistovi sa darilo na individuálnej aj tímovej úrovni.

2. jan 2018 o 12:10 SITA

FUNCHAL. Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo oslávil príchod nového roka na rodnej Madeire. Pre zakončovateľa Realu Madrid bol uplynulý kalendárny rok jedným z najúspešnejších v doterajšej kariére.

Napriek tomu, že vo februári oslávi už 33. narodeniny, dovedna 57 gólmi pomohol madridskému tímu k rekordnému zisku piatich klubových trofejí a úradujúcich európskych šampiónov z Portugalska priviedol na tohtoročné majstrovstvá sveta v Rusku.

"Rok 2017 bol neuveriteľným rokom na mnohých úrovniach. Je to úžasný pocit, keď sa obzriem späť a uvedomím si, čo všetko som dosiahol od čias, keď som začínal kopať do lopty v uliciach Madeiry," rozhovoril sa Ronaldo v interview pre denník AS.

Portugalčan vlani dominoval aj z pohľadu individuálnych úspechov. Piatykrát v kariére získal Zlatú loptu, ovládol aj anketu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) The Best a taktiež ho vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny 2016/2017 pôsobiaceho v Európe.

Vo finále Ligy majstrov v Cardiffe sa stal prvým hráčom, ktorý skóroval v troch rozhodujúcich dueloch o víťaza tejto súťaže. V tohtosezónnej edícii európskeho pohára číslo jeden ako prvý hráč histórie skóroval vo všetkých šiestich stretnutiach skupinovej fázy.

video //www.youtube.com/embed/69iAyTwGs_M

"Bol som požehnaný talentom a naozaj tvrdo pracoval, aby som z toho vyťažil čo najviac. Nedosiahol by som to však bez mnohých ľudí, ktorí mi v profesionálnej kariére veľmi pomohli," doplnil niekdajší hráč Manchestru United a Sportingu Lisabon, ktorý v Madride pôsobí deviatu sezónu.

Otec štyroch detí priznal, že sa po letných fámach ohľadne jeho možného odchodu z Realu znova cíti komfortne.

"Chcem venovať túto chvíľu mojej rodine a priateľom, ktorí pri mne stoja v dobrom aj v zlom. Tiež nesmiem zabudnúť na tých, ktorí vo mňa verili už vtedy, keď som bol ešte len chlapec plný snov a túžob, mojím trénerom a spoluhráčom, či už v klube alebo v reprezentácii," podotkol Ronaldo, ktorý nezabudol ani na fanúšikov.

"Obzvlášť im veľmi ďakujem za podporu a inšpiráciu, aby som tvrdo pracoval a išiel naplno do každej výzvy, ktorej čelím," povedal najpopulárnejší športovec na sociálnych sieťach, kde má takmer 300 miliónov priaznivcov.