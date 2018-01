Hamšík by mohol mať nového spoluhráča, Neapol si vyhliadol náhradu za Reinu

Neapol chce získať brankára od FC Janov.

2. jan 2018 o 15:19 SITA

Zájazd na FC Liverpool - FC Porto od 390€ >>

NEAPOL. Vedenie talianskeho futbalového klubu SSC Neapol sa snaží získať brankára Mattiu Perina z konkurenčného FC Janov. Dvadsaťpäťročný gólman by mal nahradiť v Neapole doterajšiu jednotku Pepe Reinu, ktorému po sezóne skončí zmluva a zrejme zmení pôsobisko.

Podľa portálu football-italia.net s odvolaním sa na Il Mattino by mohli Neapolčania získať práva na Perina už v januári, no zostal by v Janove až do leta. Janovčania by mohli súhlasiť s finančnou kompenzáciou vo výške 10 miliónov eur.

Neapol s Markom Hamšíkom je momentálne na čele talianskej Serie A s jednobodovým náskokom pred Juventusom Turín.