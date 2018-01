Stal sa súčasťou základnej zostavy. Vavro si čoskoro zahrá proti Atléticu Madrid

Mladý slovenský futbalista je v dánskom klube FC Kodaň spokojný.

2. jan 2018 o 15:27 SITA

KODAŇ. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Denis Vavro sa ako letná posila ihneď udomácnil v zostave dánskeho FC Kodaň, napriek tomu nie je úplne spokojný s prvou polovicou aktuálnej sezóny.

Dvadsaťjedenročný stredný obranca zamieril do Kodane z MŠK Žilina a od svojho príchodu ani raz nechýbal v základnej zostave, absolvoval všetky súťažné zápasy.

"Som veľmi rád, že som pravidelne hral. Pokiaľ ide o úspešnosť, tak to musím rozdeliť na dve časti. V domácej lige so 6. miestom nemôžeme byť spokojní, no v Európskej lige sme postúpili zo skupiny, čo je super," povedal Vavro v rozhovore pre web svojej zastupiteľskej agentúry CSM Agency.

"Potreboval som pár týždňov, kým som si zvykol. No bolo super, že keď som niečo potreboval, pomohol mi Jano Greguš alebo kolega z obrany Michael Lüftner. Najťažšie bolo naučiť sa po anglicky, aby som mohol komunikovať," priznal.

Pre Vavra je Kodaň prvou zahraničnou zastávkou.

"Dánska liga sa nedá porovnať so slovenskou, je úplne niekde inde - kvalita, hra, infraštruktúra. A radšej nehovorme o diváckom záujme," skonštatoval účastník vlaňajších ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.

"Fanúšikovia FC Kodaň patria medzi najlepších v krajine, vedia utvoriť fantastické prostredie. Najviac je to vybičované v mestskom derby proti Bröndby," prezradil.

V jarnom šestnásťfinále Európskej ligy sa priaznivci Kodane môžu tešiť na dva súboje proti Atléticu Madrid. Vavro sa zatiaľ tímom okolo Antoina Griezmanna, Fernanda Torresa či Diega Costu nezaoberá.

"Momentálne na futbal vôbec nemyslím, oddychujem. V Kodani sa mám hlásiť 8. januára," uzavrel Vavro.