Tatara a Pánika v produktivite stíha Gáborík, brankári na čisté konto čakajú

Pozrite si štatistiky slovenských hokejistov pôsobiacich v NHL.

2. jan 2018 o 17:33 SITA

TOP zájazd na zápas Real Madrid vs PSG >>

NEW YORK. Tomáš Tatar, útočník Detroitu, je stále najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti sezóny 2017/2018 severoamerickej NHL.

Krídelník Red Wings v 38 zápasoch strelil desať gólov a pridal sedem asistencií.

Prečítajte si tiež: NHL je spravodlivejšia. Preto platí Slovákom oveľa menej

O tri body menej získal Richard Pánik z Chicaga. Tretí je veterán Marián Gáborík s jedenástimi bodmi, ktorý sa dostal pred desaťbodového Zdena Cháru. Nasleduje Peter Cehlárik s dvoma bodmi. Premiérový bod už majú na konte aj Marko Daňo (1+0) a Andrej Sekera (0+1).

Christián Jaroš a Martin Marinčin zatiaľ nebodovali.

Do aktuálnej sezóny NHL vstúpili aj dvaja slovenskí brankári - Jaroslav Halák zatiaľ odchytal 24 stretnutí za New York Islanders, Peter Budaj naskočil do siedmich duelov v bránke Tampy Bay Lightning. Druhý menovaný v blízkej budúcnosti ďalšie štarty nepridá, je na listine zranených.

Kanadské bodovanie a štatistiky Slovákov v NHL:

/stav k 1. januáru 2018/

1. Tomáš Tatar Detroit 38 10 7 17 -9 11 92 17:16 min 2. Richard Pánik Chicago 34 5 9 14 +1 24 63 14:29 min 3. Marián Gáborík Los Angeles 17 7 4 11 +8 8 39 14:30 min 4. Zdeno Chára Boston 37 3 7 10 +15 29 59 23:15 min 5. Peter Cehlárik Boston 5 1 1 2 +2 2 3 14:39 min 6. Marko Daňo Winnipeg 7 1 0 0 -1 4 2 7:25 min 7. Andrej Sekera Edmonton 5 0 1 1 -6 0 7 18:37 min . Martin Marinčin Toronto 2 0 0 0 -1 2 0 16:40 min . Christián Jaroš Ottawa 2 0 0 0 0 0 0 7:58 min

/poradie, meno hráča, klub, zápasy, góly, asistencie, body, plus/mínus body, trestné minúty, počet striel, priemerný čas strávený na ľade/

Štatistiky slovenských brankárov:

/stav k 1. januáru 2018/

1. Jaroslav Halák NY Islanders 24 11 10 2 737 70 90,5 % 3,15 1334:13 min 0 0 0 4 2. Peter Budaj Tampa Bay 7 3 3 1 213 26 87,8 % 3,80 410:24 min 0 0 0 0

/poradie, meno brankára, klub, zápasy, víťazstvá, prehry, prehry po predĺžení, úspešné zákroky, počet inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zákrokov, priemer inkasovaných gólov na zápas, súčet odchytaných minút, počet čistých kont, góly, asistencie, trestné minúty