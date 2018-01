Česko po 13 rokoch postúpilo do semifinále, Kanada deklasovala Švajčiarsko

Dánski hokejisti predviedli v boji o udržanie sa skvelý obrat.

2. jan 2018 o 20:57 (aktualizované 3. jan 2018 o 0:50) SME.sk, SITA, TASR

BUFFALO. Českí hokejisti si po dlhých trinástich rokoch zahrajú v semifinále na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. V utorok na šampionáte v americkom Buffale zvíťazili vo štvrťfinále nad výberom Fínska 4:3 po samostatných nájazdoch.

Fíni vyhrali na strely 54:30, ale v bránke Čechov podal výborný výkon Josef Kořenář. V semifinále narazia Česi na Kanadu.

Postup Čechov zariadil syn olympijského víťaza

Česi viedli nad súperom 1:0, no neskôr museli doťahovať manko 1:2 aj 2:3. Predĺženie zariadil v 58. minúte pri hre bez brankára Filip Zadina a postup do semifinále priniesli úspešné nájazdy Kristiana Reichela a Martina Nečasa.

"Je to krásny pocit. Tvrdo sme pracovali a postup si zaslúžime. Súper bol lepší, no my sme mali viac šťastia v nájazdoch. Teraz je čas oslavovať," povedal Reichel pre oficiálny web turnaja.

Kristian Reichel je synom Roberta Reichela, trojnásobného svetového šampióna a olympijského víťaza z Nagana 1998.

"Po premenenom nájazde som si spomenul, že čoskoro uplynie presne 20 rokov, keď môj otec v semifinále olympijského turnaja v Nagane proti Kanaďanom dal gól ako prvý exekútor nájazdu," dodal Kristian Reichel.

Robert Reichel šiel vtedy prvý a bol jediný úspešný hráč v samostatných nájazdoch, posunul Čechov do úspešného finále. Jeho syn v utorok tiež šiel v nájazdoch ako prvý.

Česi boli v semifinále MSJ naposledy v sezóne 2004/2005, v americkom Grand Forks napokon získali bronz. Fíni zostali bez prvej štvorky druhýkrát za sebou, vlani dokonca bojovali o zotrvanie medzi elitou.

Kanada strelila osem gólov

V druhom semifinálovom stretnutí si hokejisti favorizovanej Kanady poľahky poradili s výberom Švajčiarska. Zámorský tím vyhral suverénne 8:2.

Zaujímavosťou je, že o osem kanadských gólov sa postarali až siedmi rozdielni hráči. Prvý svoj gól v zápase dali Švajčiari až za nepriaznivého stavu 0:5.

Famózny obrat Dánov

V prvom súboji o zotrvanie medzi elitou zvíťazili mladí Dáni nad Bielorusmi 5:4 a priblížili sa k záchrane.

Druhý zápas je na programe vo štvrtok 4. januára o 18:00 nášho času, prípadný tretí zápas v piatok.

V divokom zápase viedli Dáni 2:0, ale potom prehrávali 2:4.

Famózny obrat dokonali v poslednej minúte riadneho času, keď Blichfeld v čase 59:26 vyrovnal pri hre bez brankára na 4:4 a pätnásť sekúnd pred sirénou rozhodol Grundtvig.

MS hokejistov do 20 rokov 2018 - štvrťfinále:

Česko - Fínsko 4:3sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 2:1)

Góly: 7. Zadina (Nečas, Hájek), 35. K. Reichel (R. Pavlík, Budík), 58. Zadina (J. Galvas, Nečas), rozh. nájazd: Nečas - 24. A. Räsänen (Vesalainen, Juolevi), 30. Juolevi (Vesalainen, Kuokkanen), 47. Vesalainen (Tolvanen)

Kanada - Švajčiarsko 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Góly: 1. B. Howden (Comtois, Makar), 9. Makar (Timmins, Comtois), 13. Batherson (Katchouk, Thomas), 27. Batherson (B. Howden), 28. Kyrou (Steel), 33. Timmins (Steenbergen, B. Howden), 52. Dubé (Kyrou, Raddysh), 60. Comtois (B. Howden) - 29. Rohrbach (Le Coultre, Maillard), 51. Simic (Maillard)

Švédsko - Slovensko

/hrá sa presne o polnoci z utorka na stredu nášho času/

USA - Rusko

/hrá sa 3. januára o 2:00 nášho času/

MS hokejistov do 20 rokov 2018 - baráž o udržanie (1. zápas):

Bielorusko - Dánsko 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)

Góly: 22. Litvinov, 30. Jerjomenko (Suško, Šarangovič), 42. Drozdov, 49. Martynov (Suško, Šarangovič) - 16. Röndbjerg (Blichfeld), 17. Schultz (Madsen, Grundtvig), 50. Blichfeld (Röndbjerg, Jessen), 60. Blichfeld (Setkov), 60. Grundtvig (Röndbjerg, Mogensen)

/stav série - 0:1/