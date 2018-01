Švédske médiá: Divoko bojujúci Slováci spôsobili veľké problémy

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov skončila na MS v USA vo štvrťfinále.

3. jan 2018 o 6:03 SITA

BUFFALO. Ohlasy internetových médií na štvrťfinálový súboj ME do 20 rokov v hokeji v Buffale, v ktorom Slováci podľahli Švédom 2:3:

Expressen (Švéd.): "Švédski juniori do semifinále po nečakanej dráme. V chladnom Buffale urobili Švédi ďalší krok na ceste k medaile, ale v rušnom zápase boli radi, že nad Slovákmi zvíťazili.

Prvé miesto v skupine Švédov predurčovalo k hladkému pokračovaniu do semifinále, ale proti slovenským hokejistom to také jednoduché nebolo. Skvelý Roman Durný v bránke a správna herná stratégia spôsobili švédskym hráčom, ktorí nevyťažili z tlaku v prvej tretine to, čo chceli, reálne problémy."

Aftonbladet (Švéd.): "Švédsko je pripravené na semifinále! Proti Slovákom to bol vskutku boj, ale parádne sólo Zetterlunda a dva góly Lundeströma nám zabezpečili najtesnejšie víťazstvo. Napriek účasti kapitána Liasa Anderssona divoko bojujúci Slováci spôsobili veľké problémy."

Dagens Nyheter (Švéd.): "Do semifinále, ale po dráme. Je potrebné pridať, lebo nás čakajú Spojené štáty americké."

2018.worldjunior.hockey: "Slováci mali guráž, ale do semifinále idú Švédi. Isaac Lundeström skóroval dvakrát a švédski hokejisti si zahrajú o medaily dvanástykrát v sérii."

hokej.cz (ČR): "Slováci vzdorovali, postúpili však Švédi."