Slováci proti favoritovi nesklamali. Liška vie, kedy sa zlomil zápas

Adam Liška (vľavo) patril vo výbere k mladším hráčom. Ešte vlani absolvoval MS do 18 rokov na Slovensku.(Zdroj: TASR)

BUFFALO. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov ukončila svoju púť na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v americkom Buffale štvrťfinálovým neúspechom proti Švédom 2:3.

Napriek tomu, že do boja o medaily postúpili severania, hráči Slovenska herne nesklamali a vysoko favorizovaným Švédom boli dôstojným súperom.

"Veľmi ma mrzí, že nám to utieklo o jediný gól. Zo začiatku mali Švédi prevahu, no neskôr sa hra vyrovnala a dokonca sme ich tlačili v niektorých fázach hry. Utiekol nám začiatok druhej tretiny, vtedy sa zlomil zápas. Snažili sme sa dohnať ich náskok, mali sme šance a je škoda, že sme ich nevyužili. Keby bol konečný výsledok 1:7 alebo 2:7, povedal by som si, že Švédi boli jednoznačne lepší. Takto si však myslím, že sme boli vyrovnaným súperom," zhodnotil pre agentúru SITA slovenský útočník Adam Liška.

Semifinále nebolo vzdialené

Sebavedomí Švédi boli podľa predpokladov aktívnejší v ofenzíve, v strelách na bránku Slovákov prevýšili 39:22.

“ Chcel som splniť to, čo odo mňa tréner požadoval, aby sme podávali čo najlepšie výkony. Ak sa dostanem na šampionát o rok, môžem dostať zase inú úlohu. „ Adam Liška

"Švédi boli aktívnejší, my sme sa najmä snažili kaziť im hru. Škoda, že sme nevyužili naše šance. Niekedy sme sa mohli viac tlačiť do bránky alebo pred koncom prerušiť hru, aby sme skúsili hrať bez brankára. To sa nám, žiaľ, nepodarilo," podotkol Liška.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša splnili postupom do štvrťfinále svoj hlavný cieľ - vyhnúť sa bojom o záchranu. A účasť v semifinálovom elitnom kvartete nebola na míle vzdialená.

"Sme spokojní, pretože hrať zápasy o záchranu je niekedy veľmi ťažké, môže sa tam stať čokoľvek. Po zápase s Dánskom bolo fajn mať istotu, že sme postúpili a nemôžeme vypadnúť z elitnej kategórie. Na štvrťfinále sa dá potom lepšie pripraviť, pretože tam nie je toľko nervov a obáv," pokračoval 18-ročný útočník.

Patril k najmladším

Slováci sa počas turnaja prezentovali solídnymi výkonmi a okrem úvodnej prehry s Kanadou 0:6 dosiahli dobré výsledky. V skupine zdolali Dánov jasne 5:1, šokovali úradujúcich svetových šampiónov Američanov 3:2 a po vyrovnanom priebehu podľahli Fínom 2:5.

"S Kanadou to nebolo najlepšie, boli sme trochu ustráchaní. Triumf nad Amerikou bol pre nás veľký, zomkli sme sa ako tím a každý si plnil svoje úlohy. Bol to naozaj pekný zážitok. Fíni boli na ľade dominantnejší, ale takisto to bol vyrovnaný hokej a o ich víťazstve rozhodli naše chyby. Dáni kondične odišli a zdolali sme ich napriek slabšiemu úvodu," opísal Liška.

Rodák z Bratislavy patril medzi mladších členov Bokrošovho výberu, ešte vlani hviezdil na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, kde sa dokonca stal najproduktívnejším Slovákom.

Na tomto šampionáte ho delil od postupu medzi najlepšiu štvoricu jediný gól, mladí slovenskí reprezentanti vtedy vo štvrťfinále podľahli Rusom 2:3 po predĺžení.

"Vtedy nám to utieklo podobne ako teraz proti Švédom," povedal Liška, ktorý v Buffale získal jeden bod za gól proti Dánsku.

"Dostal som tu iné úlohy ako na 'osemnástkach'. Chcel som splniť to, čo odo mňa tréner požadoval, aby sme podávali čo najlepšie výkony. Ak sa dostanem na šampionát o rok, môžem dostať zase inú úlohu," zakončil krídelník kanadského tímu Kitchener Rangers v juniorskej OHL pre SITA.