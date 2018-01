Tréner Neapola po prehre kritizoval nabitý program, ponúkol riešenie

V drese domácich nastúpil aj slovenský reprezentant Marek Hamšík.

3. jan 2018 o 8:25 SITA

NEAPOL. Líder najvyššej talianskej futbalovej súťaže SSC Neapol prehral v utorňajšom stretnutí štvrťfinále tamojšieho pohára s Atalantou Bergamo 1:2 a so súťažou sa rozlúčil.

V drese domácich nastúpil aj slovenský reprezentant Marek Hamšík, na ihrisku pobudol do 56. min, keď ho vystriedal Lorenzo Insigne.

"Zažívame mimoriadnu sezónu, ale v pohárových súťažiach sa nám až tak nedarí. Pokiaľ ide o šance, povedal by som, že to bolo vyrovnané stretnutie. V prvom polčase sme si počínali pomerne dobre. Po prestávke sme stratili koncentráciu a mali hlavy v oblakoch.

Tento prístup sa mi vôbec nepáčil. Keď budeme nabudúce hrať s Atalantou, v ofenzíve aj defenzíve musíme byť zúriví, inak sa nám takáto prehra môže pritrafiť znova. Myslím si, že náš tím sa omnoho viac sústredí na Serie A, a to je chyba," povedal pre Rai Sport neapolský tréner Maurizio Sarri.

Skúsený 58-ročný odborník podobne ako Pep Guardiola z Manchestru City nemá rád nabitý zápasový kalendár. Ponúka však riešenie.

"Nesúhlasím so znížením počtu účastníkov Serie A, pretože viaceré mestá v Taliansku by takto prišli o vrcholový futbal. Ak by som mal niečo urobiť, znížil by som počet medzinárodných zápasov alebo aspoň upravil harmonogram. Taktiež by mali existovať rôzne úrovne medzinárodných súťaží," myslí si Sarri.

Strelec víťazného gólu na štadióne San Paolo Alejandro Gómez bol po stretnutí šťastný.

"Je to neuveriteľné víťazstvo, pretože každý rok nepostúpite do semifinále Coppa Italia. Za osem rokov, čo som v Taliansku, sa mi to stalo prvýkrát. Neapol je výnimočný tím, líder Serie A, takže sme dosiahli naozaj pozoruhodný výsledok," skonštatoval 29-ročný argentínsky reprezentant.