Rozhodcovia ani protihráči si nevšimli Ginóbiliho kôš, hralo sa ďalej

Arbitri zareagovali až po protestoch Ginóbiliho a trénera San Antonio Spurs.

3. jan 2018 o 12:42 SITA

NEW YORK. V utorkovom zápase zámorskej NBA medzi San Antoniom a domácim New Yorkom (SA zvíťazilo 100:91) nastala bizarná situácia.

V závere tretej štvrtiny sa veterán hostí Manu Ginóbili spoza trojkového oblúka pokúsil prihrať na smeč La Marcusovi Aldridgovi.

Štyridsaťročné krídlo však spoluhráča prehodilo a lopta zapadla priamo do koša. To si však nevšimli rozhodcovia a očividne ani súperovi hráči, ktorí pokračovali v hre.

Arbitri zareagovali až po protestoch Ginóbiliho a trénera Spurs a dodatočne hosťom pripočítali body. Ani to sa však nezaobišlo bez problémov, keď najprv nevzali do úvahy strelu spoza trojkového oblúka a San Antoniu priznali iba dva body.

"Sprvu som to nevidel. Potom začali všetci kričať, že to bolo vnútri, tak som sa tváril, že som to zbadal aj ja," s úsmevom okomentoval kuriózny moment tréner San Antonia Gregg Popovich.

Pre neho mal duel zvláštnu príchuť, keď dosiahol 1176. triumf a osamostatnil sa na piatom mieste v historickom rebríčku profiligy. Všetky víťazstvá si pritom pripísal práve na lavičke Spurs.

Inkriminovaný okamih začína od 1:10