Saganov život sa zmenil: Stratil som trochu spánku, ale určite to stálo za to

Slovenský jazdec oslávi v januári dvadsiate ôsme narodeniny.

3. jan 2018 o 17:02 Martina Janíková

BRATISLAVA. Záver roka 2017 patril Petrovi Saganovi. Slovenský cyklista sa stal v septembri tretíkrát po sebe majstrom sveta v cestnej cyklistike, v októbri sa stal otcom a v decembri triumfoval v ankete Športovec roka 2017.

Cyklistický fenomén odštartuje sezónu 2018 v Austrálii, kde 16. januára štartuje Tour Down Under 2018.

Stále hladný po úspechu

Peter Sagan si spoločne s manželkou Katarínou počas zimy naplno užívali rodičovstvo. Slovenský cyklista v rozhovore pre denník La Gazetta dello Sport povedal, že je ako všetci ostatní otcovia, ale nik sa nemusí obávať - stále je hladný po úspechu.

Slovenský jazdec oslávi v januári dvadsiate ôsme narodeniny a v Austrálii začne svoju desiatu sezónu v profi pelotóne.

"Je krásny pocit byť otcom, je to náročné opísať. Marlon ma robí šťastným," povedal Slovák pre talianske noviny.

"Som normálny otec, ktorý sa bojí, keď Marlon plače a nerozumie jeho potrebám. Užívam si čas strávený s ním - jeho smiech a hranie sa s ním. Môj život sa zmenil, veci sú emotívnejšie ale všetko ostatné je takmer rovnaké.

Pravdou zostáva, že Katka sa zväčša stará o Marlona, ale som si istý, že sa to zmení, keď bude starší. Stratil som trochu spánku, ale určite to stálo za to," povedal Sagan podľa cyklistického portálu cyclingnews.

Silnejší tím v Bora-Hansgrohe

Peter Sagan v kariére doposiaľ triumfoval v stojeden pretekoch. Vo viacerých prípadoch sa netešil z víťazstva kvôli nedostatku tímovej podpory. Aj kvôli tomu jeho tím Bora-Hansgrohe pred začiatkom sezóny angažoval niekdajšieho skvelého pomocníka Belgičana Grega van Avermaeta z BMC Daniela Ossa.

"Som veľmi rád, že sa Oss pripojil k nášmu tímu. Je to priateľ a veľmi dobrý jazdec," povedal na adresu Taliana trojnásobný majster sveta.

Zdôraznil, že Bora má skvelý tím na jarné klasiky. "Ako tím sme rozhodne silnejší. Rád by som vyhral Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo," opísal plány na jarnú časť sezóny slovenský cyklista.

V úvode sezóny čakajú na trojnásobného majstra sveta zmeny v programe.

"Po pretekoch v Austrálii sa presuniem do Španielska na kondičný kemp. Vo februári by som mal absolvovať otváracie preteky v Belgicku. Určite si nenechám ujsť preteky v Taliansku - Strade Bianche a Tirreno-Adriatico pred Miláno-San Remo. Moja príprava pred belgickými klasikami bude tradičná," pokračoval Sagan.

Sagan ako vzor

Trojnásobný majster sveta sa na cyklistické MS 2018 nesústredí. "Stále je to veľmi ďaleko, nielen kvôli časovému horizontu ale aj profilu trati," povedal.

"Chcem si užiť čas strávený v dúhovom drese, vyhrať čo najviac pretekov a zabávať sa. Som trochu skeptický ohľadom tohtoročného svetového šampionátu. Budem robiť všetko, čo budem môcť, ale stať sa môže všetko.

Nemyslím si, že mám schopnosti zopakovať úspech z uplynulých rokov. Trať v Innsbrucku je viac pre Nibaliho alebo Valverdeho," pokračoval Sagan.

Slovenský cyklista patrí k najväčším menám vo svete cyklistiky. V čase, keď sa Christopher Froome snaží očistiť svoje meno po kauze so salbutamolom, slovenský cyklista je viditeľne v dobrej nálade.

"Nikdy som sa nezmenil a ani nechcem. Jazdím podľa pocitov a som vždy otvorený. Je pre mňa prirodzené byť sám sebou dokonca i keď to znamená, že musím ísť proti prúdu. Cítim sa tak dobre," uzavrel Peter Sagan.