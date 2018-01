Ruku už dvihnem nad hlavu, hlási po operácii Slovenka a myslí na olympiádu

Sezóna odštartovala pre slovenskú akrobatickú lyžiarku operáciou. V januári však chce Zuzana Stromková zabojovať o olympiádu.

3. jan 2018 o 20:24 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Miesto ladenia olympijskej formy musí jedna z nádejných slovenských olympioničiek behať po lekároch a rehabilitáciách.

„Túto zimu som si skutočne predstavovala inak,“ vraví akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková.

Dvadsaťsedemročná Liptáčka musela ísť na začiatku sezóny na operáciu ľavého ramena.

Bez operácie to nešlo

„Rameno sa mi začalo vyhadzovať. A došlo to až do štádia, že sa mi to stávalo veľmi často.

Pri poslednom tréningu v Hinterluxe to bolo niekoľkokrát v priebehu týždňa. Cítila som, že ma čaká operácia. Radila som sa s viacerými lekármi a všetci potvrdili, že to je nevyhnutné,“ opisuje Stromková.

Po operácii sympatická Slovenka podstúpila sériu rôznych procedúr a cvičení, aby sa liečba kĺbu urýchlila.

„Je to oveľa lepšie. Dnes dokážem ruku zdvihnúť nad hlavu aj do strán, ale stále nemá úplnú hybnosť. V stredu som bola na kontrole u lekára a povedal, že pomaly môžem začať lyžovať. Ruka by mala byť v poriadku, len na ňu nesmiem spadnúť,“ vraví.

Skok by rada skúsila o týždeň

Na lyžiach už dokonca pred pár dňami stála, no nešlo o tréning. „Bola som lyžovať cez sviatky, ale zatiaľ len po zjazdovkách,“ hovorí.

To na olympiádu zďaleka nebude stačiť. Dôležité bude to, ako zvládne tréningy na prekážkach a skoky. Kedy bude môcť trénovať naplno?