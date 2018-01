Košice porazili Trenčín, Zvolen dostal osemgólový debakel

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Sme spokojní s predvedenou hrou i výsledkom. Podali sme disciplinovaný a kolektívny výkon, o ktorý sa zaslúžil každý jeden náš hráč na ľade. Napadalo nám to dnes, boli sme efektívni, ale teší ma aj to, že sme silný Zvolen nepúšťali do nejakých šancí, či väčšieho tlaku. Boli sme trpezliví, čakali na svoje príležitosti a tie sme premieňali. Pochvala smeruje každému jednému hráčovi a fanúšikom, ktorí sem prišli z Banskej Bystrice a vytvorili nám takmer domáce prostredie."

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Súper nám predviedol to, čo sme chceli my im. Život je už taký. Asi som nedostatočne pripravil mužstvo na tento zápas, z toho pramenili veci, ktoré sme nezvládli. Po prvej tretine sa dalo ešte so zápasom niečo robiť, po druhej sme už bojovali o svoju česť, bolo to veľmi nepríjemné. Každá facka je dobrá, ale toto bola krutá facka, pretože sa hralo o prvé miesto. Hráči veľmi chceli, rovnako tak aj ja, ale výsledok je pre nás veľmi nepriaznivý."

Tomáš Surový, kapitán Banskej Bystrice: "Bolo to derby, sme radi, že nám to tam napadalo. Takýto zápas sa stane možno raz za sezónu. Tento výsledok však nič neznamená. Zvolen má silné mužstvo a do konca súťaže je ešte ďaleko. Deväťzápasová víťazná séria nás teší, ale musíme ísť ďalej, čakajú nás ťažké zápasy a v tabuľke je to tesné."

Lukáš Jurík, kapitán Zvolena: "Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom, že sme ich takto privítali do nového roka. Od začiatku sme boli krok pozadu, asi sme neboli v hlavách na tento zápas pripravení. Všetko, čo sme si povedali, zostalo v šatni. Každá facka padne vhod, ale škoda, že prišla práve v derby s Banskou Bystricou. Otriasli nami góly v prvej tretine, súper dominoval na ľade, hral ľahko. Hostia hrali play off zápas, my sme hrali priateľský duel. Bolo to hlavne v našich hlavách."