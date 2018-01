Londýnske derby skončilo remízou. Wenger: Boli sme obeťou frašky

Škoda, že sme nevyhrali. Namiesto toho teraz hovorím o remíze s kvalitným tímom, doplnil Conte.

4. jan 2018 o 8:37 SITA

LONDÝN. Stredajší šláger 22. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže medzi londýnskymi tímami Arsenal a Chelsea sa skončil remízou 2:2.

Všetko podstatné na Emirates Stadium sa udialo po zmene strán. V 63. min otvoril skóre Jack Wilshere - 1:0. Záložník Arsenalu skóroval v Premier League po 43 dueloch, premiérovo od mája 2015.

Netrvalo však dlho a bolo vyrovnané - Belgičan Eden Hazard v 67. min bezpečne premenil pokutový kop.

Hazard: Bolo to 50 na 50

V závere stretnutia sa ešte strelecky presadili dvaja Španieli. V 84. min naklonil misky váh na stranu Chelsea Marcos Alonso po prízemnom centri Taliana Davideho Zappacostu, nerozhodný rezultát zariadil v nadstavenom čase strelou z hranice šestnástky Héctor Bellerín.

Arsenal sa v prípade víťazstva mohol posunúť pred Tottenham Hotspur, po remíze zostal s 39 bodmi na 6. mieste. Chelsea (46) sa zošmykla z 2. pozície na tretiu za Manchester United (47).

"Hralo sa nepretržite bez zastavenia. Bol to non-stop futbal z jednej strany na druhú.

Niekoľko dní sme sa na súpera tvrdo pripravovali, na konci stretnutia sme skvele zareagovali na nepriaznivý stav," povedal pri mikrofóne Sky Sports obranca Arsenalu Bellerín.

"V zápase to bolo 50 na 50, oba tímy podali dobrý výkon. Myslím si však, že sme tento duel mali vyhrať, pretože sme mali viac šancí," skonštatoval krídelník hostí Hazard.

Wenger: Doplatili sme na zlé rozhodnutie

Ani jeden z trénerov nebol po zápase spokojný s dosiahnutým výsledkom, zisk bodu sa málil tak Arsénovi Wengerovi, ako aj Antoniovi Contemu.

"Bol to fantastický zápas. Mrzí ma, že sme po strelenom góle boli obeťou frašky. Zdalo sa, že nás to psychicky položilo a mohli sme prehrať, ale našli sme v sebe silu vyrovnať na 2:2.

Možno je to spravodlivý výsledok," vyhlásil Wenger, ktorého naštvalo odpískanie jedenástky proti jeho zverencom za stavu 1:0.

"Opäť sme doplatili na zlé rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo priebehu duelu. Ak rozhodca nariadil proti nám jeden pokutový kop, tak v náš prospech mal odpískať aspoň dva.

Či môže zavedenie videa zlepšiť niektoré veci? Nedúfam v to. Nechcem však o tom hovoriť, milujem futbal, chcem hovoriť o ňom, nie o rozhodcoch.

Bol to skvelý zápas a to je to, o čom by mali ľudia rozprávať," doplnil 68-ročný Francúz, ktorý odkoučoval 812. duel v Premier League a jubilejné 60. súťažné stretnutie proti Chelsea.

Nevyužité šance

Tréner Chelsea Conte od svojho príchodu do Londýna v lete 2016 čelil Arsenalu dovedna šesťkrát, avšak dosiahol iba jediné víťazstvo.

"Škoda, že sme nevyhrali. Keď máte v zápase toľko šancí na skórovanie, musíte v ňom triumfovať. Namiesto toho teraz hovorím o remíze s kvalitným tímom.

Zaslúžili sme si vyhrať, pretože príležitostí sme na to mali dosť," povedal pre Sky Sports niekdajší kouč Juventusu Turín či talianskej reprezentácie.

Obhajcu titulu môžu mrzieť najmä nevyužité šance španielskeho útočníka Álvara Moratu, ktorý pred začiatkom tejto sezóny prestúpil na Britské ostrovy z Realu Madrid.

"V tomto období nemá šťastie v zakončení, ale musí pokračovať v práci, aby sa to zlepšilo. Pre každého útočníka je veľmi dôležité strieľanie gólov.

Mrzí ma, že neskóroval, mal naozaj veľa šancí, ale som veľmi spokojný s jeho odhodlaním a úsilím v prospech mužstva," dodal Conte na adresu svojho útočníka.