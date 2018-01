Tottenham zváži Kanov prestup do Realu Madrid. Ak oň hráč požiada

Argentínsky tréner Pochettino nemá v pláne uvoľniť svoju oporu, ale Kanovi nebude brániť v odchode.

4. jan 2018 o 9:11 SITA

LONDÝN. Tréner futbalistov anglického klubu Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino vyhlásil, že Hotspur by zvážili predaj najväčšej hviezdy Harryho Kana do Realu Madrid v prípade, ak by sám hráč vyjadril túžbu prestúpiť.

Argentínsky kouč síce nemá v pláne uvoľniť svoju oporu, ale Kanovi nebude brániť, ak sa rozhodne ísť po stopách niekdajších hráčov Tottenhamu Garetha Bala a Luku Modriča.

"Keby zástupcovia Realu prišli s ponukou, ako tréner Tottenhamu by som povedal, že zostáva u nás a Madridčania by to museli pochopiť.

Avšak, ak by nás hráč požiadal o odchod, tak ako to bolo v prípade Modriča a Bala, uvidíme, čo stane... Zatiaľ k ničomu takému neprišlo.

Každopádne dúfam, že Harry Kane bude v Tottenhame ešte mnoho rokov a prinesie nám veľa gólov, víťazstiev a trofejí," skonštatoval Mauricio Pochettino.