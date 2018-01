V stredu oznámil najnáročnejší prestup. Slovan získal ďalšie dve posily

Pred začiatkom zimnej prípravy sa k mužstvu pripojí obranca Arťom Suchockij a stredopoliar Ricky van Haaren.

4. jan 2018 o 10:10 TASR

BRATISLAVA. Po slovinskom útočníkovi Andražovi Šporarovi získal futbalový klub ŠK Slovan Bratislava pred začiatkom zimnej prípravy ďalšie dve posily.

Do tretieho tímu jesennej časti Fortuna ligy prichádzajú krajný obranca Arťom Suchockij a stredopoliar Ricky van Haaren.

Zvýšenie konkurencie

Suchockij naposledy pôsobil v FK Zorja Luhansk, okrem dvoch vynútených absencií nastúpil vo všetkých zápasoch jesennej časti aktuálnej sezóny vrátane šiestich duelov skupinovej fázy Európskej ligy UEFA.

Dvadsaťpäťročný Ukrajinec reprezentoval v mládežníckych kategóriách vo výberoch do 16, 17 i 18 rokov, v minulosti nastupoval za Dynamo Kyjev, FK Oleksandria, v Zorji Luhansk pôsobil od roku 2016.

"Arťoma sme pozorne sledovali, pričom neustále potvrdzoval svoju kvalitu v defenzívnej i ofenzívnej činnosti. Podpísali sme s ním zmluvu na štyri a pol roka.

Jeho príchodom chceme zvýšiť konkurenciu na ľavom kraji obrany a skvalitniť tento post," povedal pre web Slovana viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Holanďana sledovali aj v Trenčíne

Van Haaren na seba upriamil pozornosť počas jesennej časti prebiehajúceho ročníka, keď obliekal dres AS Trenčín.

Dvadsaťšesťročný Holanďan sa uplatnil v strede poľa, kde plnil úlohu tzv. osmičky, čiže hráča, ktorý je kreatívny smerom do ofenzívy a zároveň dôrazný v defenzívnej činnosti.

Van Haaren na jeseň strelil tri góly, jeho zásah do siete Dunajskej Stredy označili za najkrajší zásah mesiaca október.

"Rickyho van Haarena sme pozorne sledovali počas jesennej časti, vieme aj o jeho predchádzajúcom pôsobení v Holandsku. Náš tréner Martin Ševela s ním niekoľko mesiacov pracoval v Trenčíne.

S trénerom sme konzultovali jeho kvalitu i potenciál a zhodli sme, sa môže byť prínosom pre zvýšenie konkurencie v stredovej formácii.

Jeho devízou je najmä ofenzíva, no platný je aj pri obrannej činnosti. Podpísali sme s ním zmluvu na dva a pol roka," uviedol Kmotrík ml.

Hral aj v Rumunsku

Van Haaren sa narodil v Rotterdame, s futbalom začínal v miestnom Excelsiore. Následne si ho vyhliadol známy klub Feyenoord Rotterdam, s ktorým ako 16-ročný podpísal svoju prvú zmluvu.

V roku 2009 absolvoval v drese Feyenoordu debut v najvyššej holandskej súťaži, neskôr pôsobil v ďalších prvoligových kluboch ako VVV-Venlo, ADO Den Haag či Dordrecht.

Krátko si vyskúšal aj pôsobenie v Rumunsku, kde hral za Dinamo Bukurešť.

V sezóne 2016/2017 sa vrátil do Dordrechtu a od leta 2017 pôsobil v trenčianskom AS. V mládežníckych kategóriách si pripísal na svoje konto reprezentačné štarty za výbery do 17, 19 i 21 rokov.