Lušňákovi išlo o život. Viac som sa zaujímal, či ešte budem hrať hokej, tvrdí

Nechcel som sa ukazovať na verejnosti, aby sa ma ľudia tristokrát nepýtali, čo sa mi stalo, hovorí hokejista Patrik Lušňák.

4. jan 2018 o 11:23 Juraj Berzedi

Zápas ste naposledy hrali pred ôsmimi mesiacmi v drese slovenskej reprezentácie proti Nórsku v príprave pred majstrovstvami sveta. Prečo tak dlho nehráte hokej?

„Mal som ťažké zranenie hlavy, silný otras mozgu. Momentálne už začínam zľahka trénovať, ešte to však nie je ideálne. Keď sa dostanem do väčšej záťaže, krúti sa mi hlava. Potrebujem to doliečiť. Keď to bude v pohode, vrátim sa do súťažného diania.“

Ako prišlo k tomu zraneniu?

„Nechcem to príliš riešiť v médiách. Zatiaľ sa to nikde nezverejnilo a bol by som rád, keby to tak aj ostalo.“

Stalo sa to tesne pred podpisom zmluvy so Slovanom Bratislava?

„Áno, bolo to pred uzatvorením zmluvy so Slovanom. Keďže som nevedel, ako dlho sa budem liečiť, vedeniu klubu som oznámil, že môžeme ďalej rokovať až vtedy, keď budem v absolútnom poriadku.“

Takže teraz ste nezamestnaný?

„Je to pravda, nemám žiadny príjem, odkedy mi v apríli skončila zmluva v Slovane. Mám našetrené nejaké peniaze, žijem z úspor.“

Čo všetko ste museli absolvovať po nehode?

„Boli to mnohé návštevy doktorov, odborníkov, aby som sa dal, čo najrýchlejšie dohromady. Aj teraz chodím na vyšetrenia, hoci už to nie je tak ako na začiatku. Bezprostredne po úraze som bol tri týždne v nemocnici. Keď som sa vrátil domov, každý deň som bol u doktora v Bratislave či Prahe.“

Bol ohrozený aj váš život?

„Bolo to vážne.