Velez-Zuzulová odložila svoj návrat. Bolo by to ešte skoro, tvrdí

Slovenská lyžiarka nepôjde nedeľňajší slalom v Kranjskej Gore a zrejme ani utorňajší vo Flachau.

4. jan 2018 o 14:31 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Očakávaný návrat slovenskej slalomárky Veroniky Velez-Zuzulovej na súťažné svahy sa zatiaľ odkladá.

Podľa pôvodných odhadov mala po operácii kolena absolvovať prvé preteky v nedeľu (7. januára) v Kranjskej Gore, ktorá nahradila Maribor.

Prečítajte si tiež: Velez-Zuzulová: Išla som do niečoho, čo sa doteraz nikomu nepodarilo

Nepôjde ani vo Flachau

Slovenská lyžiarka sa v posledných dňoch rozhodovala, kedy sa vráti do Svetového pohára.

„Už to viem. Nebudem štartovať, ešte by to bolo skoro,“ napísala pre SME prostredníctvom textovej správy.

To, že by štartovala v ďalšom slalome v utorok 9. januára vo Flachau, je tiež málo pravdepodobné.

„Flachau zatiaľ nie, mám za sebou len sedem dní tréningu," naznačila Velez-Zuzulová.

Dôležitá je len olympiáda

Hoci na lyže sa postavila Velez-Zuzulová už na začiatku decembra, tvrdé tréningy so slalomovými bránkami absolvovala prvý raz až 29. decembra v rakúskom Lienzi.

Prečítajte si tiež: Ona spávala v aute, jej otec pod ním. Toto je príbeh Velez-Zuzulovej

„Keď som doteraz bola trpezlivá, nebolo by dobré, aby som niečo uponáhľala," reagovala v polovici decembra.

Vyzerá to, že pred olympijským slalomom v Pjongčangu bude mať len jednu súťažnú previerku - slalom Svetového pohára v Lenzerheide, ktorý je na programe 28. januára.

Mestský paralelný slalom v Štokholme, ktorý bude o dva dni neskôr, vylúčila zo svojho programu.

„Bude mi nanič, keďže body sa nepočítajú do štartovej listiny, ale len pre tých, čo bojujú o celkové umiestnenie vo Svetovom pohár," priznala 33-ročná rodáčka z Bratislavy.

„Počítam s tým, že na moje prvé preteky nebudem v stopercentnej forme. Dôležité je, aby som bola pripravená 14. februára na olympijský slalom v Pjongčangu."