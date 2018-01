Schumacher má šancu na návrat do života, odhalila nová štúdia

Sedemnásobný majster sveta sa dožil 49 rokov, už štyri roky zápasí s následkami poranenia mozgu.

4. jan 2018 o 17:21 Juraj Buch

BERLÍN. Michael Schumacher sa v stredu dožil 49 rokov.

Sedemnásobný majster sveta motoristického seriálu Formula 1 už štyri roky zápasí s následkami poškodenia mozgu. Zranenie mu spôsobil pád a úder do hlavy počas rodinnej lyžovačky vo Francúzsku 29. decembra 2013.

Následne sa podrobil dvom operáciam mozgu a 159 dní ho držali v umelom spánku.

Po nadobudnutí vedomia previezli Schumachera na rehabilitačnú kliniku do Lausanne a odtiaľ do domácej opatery.

Vnímanie pacientov je silnejšie

Schumacherova rodina stav prominentného pacienta pred verejnosťou tají. Do médií sa informácie dostávali sporadicky od lekárov aj bývalých spolupracovníkov Schumachera.

Tentoraz dostali fanúšikovia o víťazovi 91 pretekov F1 povzbudzujúce správy. Profesor Mark Obermann, uviedol, že existuje šanca na zlepšenie Schumacherovho stavu, referoval britský denník Express.

Obermann, ktorý je riaditeľ Centra neurológie na klinike Asklepios v meste Seesen v Nemecku, oprel svoje tvrdenie o novú štúdiu, ktorá sa zamerala na rehabilitačné výsledky pacientov v trvalom vegetatívnom stave.

"Podľa švédskej štúdie získalo vedomie do štyroch rokov 30 až 40 percent pacientov," citoval Obermanna Express.

"Predpokladá sa, že takíto pacienti sú schopní vnímať omnoho viac, než sme si mysleli," uviedol Obermann a dodal, že "dotyky a komunikácia s jeho najbližšími zohrávajú v procese liečby významnú úlohu."

Mnohí sa vrátili do života

Podľa profesora Obermanna to neznamená, že by sa pacientom podarilo úplne zotaviť.

Videl však, že "sa mnohí vrátili do života a vidia, ako ich deti a vnúčatá vyrastajú. Dokážu sa zapájať do rodinného diania a udržiavať kontakty so známymi a priateľmi."

Aj keď údaje zo štúdie uvádzajú, že progres v liečbe zaznamenala menej ako polovica pacientov vo vegetatívnom stave, je podľa Obermanna Shumacherovou výhodou práve rodinné zázemie, ktoré mu vytvára manželka Corinna s dcérou Ginou Mariou a synom Mickom.

Zranil sa pri snahe pomôcť

