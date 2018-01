Ďalšie víťazstvo? Ťažko tomu uveriť, vraví Kuzminová

Slovenská biatlonistka ovládla preteky v Oberhofe. Do stíhačky vybehne v sobotu s vyše polminútovým náskokom.

4. jan 2018 o 16:07 Miloslav Šebela

OBERHOF. BRATISLAVA. Keď sa dostala vo Svetovom pohári na prvú priečku, vravela, že je to nečakaný darček.

Anastasia Kuzminová prežíva najlepšiu sezónu v kariére. V Oberhofe vyhrala už svoje tretie preteky v tejto zime. A vo veľkom štýle.

V šprinte, kde rozhodujú o víťazovi len sekundy, vyhrala s obrovským 35-sekundovým náskokom. Súperky odrovnala. Hoci na strelnici netrafila jeden terč.

„V dnešných podmienkach je aj jedna chyba veľmi dobrá a bežecky to bol tiež jeden z jej najlepších dní,“ hodnotil tréner a manžel Daniel Kuzmin pre RTVS.

Mala obavy z počasia

V Oberhofe počas pretekov fúkal silný vietor. S čistou streľbou skončili len tri z deväťdesiatky štartujúcich. Chybám sa nevyhla žiadna z favoritiek.

„Na ležke Nasti pri tretej rane fúkol vietor. Ostatné boli centrové, takže, ako som vravel, na tieto podmienky to bolo v poriadku. Stojka bola vynikajúca. V Oberhofe vždy fúka a v takých podmienkach sa veľmi zložito strieľa. Pretekár to musí vedieť,“ dodal Kuzmin.

Pred touto sezónou mala vo Svetovom pohári Kuzminová päť víťazstiev. Teraz pridala v priebehu pár týždňov hneď tri.

"Ani neviem, čo k tomu povedať. Ťažko sa tomu verí. Mala som obavy z počasia, aj som sa nachystala, že sa dosť potrápim. Sneženie však neprišlo, všetko sa stihlo načas a ani hmla nepadla nižšie, viditeľnosť na strelnici neklesla," vravela Kuzminová pre TASR.

“ Nasťa má najlepšie roky, za sebou super tréningy so všetkým zabezpečením tak, ako sme chceli. Je v životnej forme. „ Daniel Kuzmin, tréner a manžel

"Keď som netrafila tretí terč, len mi preblesklo, že nič to, treba pracovať ďalej. Jedno zakolísanie ma od pódiového cieľa neodradilo. Možno mi to aj pomohlo, pretože som sa poriadne do behu oprela. Dôležitá bola stojka, po nej som už na trati letela a tempo som udržala až do cieľa," rozoberala biatlonistka.

Zvýšila náskok

Dres líderky Svetového pohára si 33-ročná pretekárka udržala. V celkovom hodnotení vedie o 26 bodov pred mladou Francúzkou Braisazovou.

A v sobotňajších stíhacích pretekoch (o 12.15, naživo na Dvojke) bude mať opäť veľkú šancu, keďže vybehne s polminútovým náskokom.

"Je to naozaj sľubné," dodala Kuzminová pre RTVS. "Len si treba udržať pokoj, neplašiť sa a náročnú trať bežecky zvládnuť tak, aby som aj dobre odstrieľala," naznačila.

V tejto sezóne akoby Kuzminová nemala súperku. Po prvom kole Svetového pohára v Östersunde jej forma rástla. Z ôsmich individuálnych štartov má tri víťazstvá a dve druhé miesta.

Vyhráva fantastickým behom. Súperky jej vôbec nestačia. Na strelnici zvykne robiť menej chýb ako v minulosti. Mesiac pred olympijskými hrami je to skvelá správa.

"Nasťa má najlepšie roky, za sebou super tréningy so všetkým zabezpečením tak, ako sme chceli. Je v životnej forme. Treba ju udržať, no nehovoríme o tom, aby sme nič nezakríkli. Určili sme si vysoké ciele a sme na dobrej ceste. Darí sa jej, vo Svetovom pohári vedie. Ostatné len príde," reagoval Kuzmin.

Na súťažiach akoby Kuzminová ani nemala súperky. Suverénka uplynulej sezóny Laura Dahlmeierová sa po zdravotných problémoch nevrátila v oslnivej forme.

Trápia ju opakujúce sa zápaly. Češka Gabriela Koukalová pre zmenu nesúťaží vôbec. Počas tréningov trpí bolesťami lýtok.

Vysoký štandard si na súťažiach okrem Kuzminovej udržujú fínska veteránka Kaisa Mäkäräinenová i mladá 21-ročná Francúzka Justine Braisazová.

Štafetu Slovenky nepobežia

V Oberhofe zo slovenských biatlonistiek štartuje len Kuzminová. V nedeľu preto v súťaži štafiet nastúpi iba mužské družstvo.

Už pred sezónou sa biatlonistky s trénerkou Annou Murínovou rozhodli, že v tomto termíne absolvujú tréningový kemp a v Oberhofe štartovať nebudú.

„Veľmi nás mrzí, že tu je štafeta. V Oberhofe nebývala. Keď sme si určovali sezónny plán, sústredenia i riešili logistiku, program ešte nebol známy, čakali sme ako každý rok masový štart,“ vysvetľovala Murínová pre biathlon-info.sk.

Po súťažiach v Oberhofe čakajú biatlonistov pred olympiádou ešte dve kolá Svetového pohára - v nemeckom Ruhpoldingu (10. - 14. januára) a v talianskej Anterselve (18. - 21. januára).