Syn Borisa Beckera zažaloval poslanca AfD. Dôvodom je rasistická urážka

Bývalý sudca Maier už svoj príspevok vymazal a odmietol, že by ho napísal.

4. jan 2018 o 16:54 SITA

BERLÍN. Syn nemeckého bývalého tenistu Borisa Beckera Noah podal žalobu na tamojšieho poslanca za nacionalistickú stranu Alternatíva pre Nemecko Jensa Maiera za jeho rasistické poznámky.

Pre The Associated Press to potvrdil Noahov advokát Christian-Oliver Moser.

Politik na svojom twitterovom konte nazval 23-ročného Beckera: "malým polonegrom, ktorému sa nedostáva dostatok pozornosti."

Reagoval tým na Beckerov rozhovor, v ktorom syn trojnásobného wimbledonského víťaza označil Berlín "bielym mestom" v porovnaní s Londýnom či Parížom.

