Adam Žampa v Záhrebe bodoval, Hirscher sa vyrovnal legendárnemu Tombovi

Rakúsky lyžiar si pripísal 50. triumf v Svetovom pohári.

4. jan 2018 o 17:53 (aktualizované 5. jan 2018 o 0:05) TASR

Výsledky slalomu SP mužov v Záhrebe:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:50,60 min. 2. Michael Matt Rakúsko + 0,05 s. 3. Henrik Kristoffersen Nórsko + 0,11 4. Manuel Feller Rakúsko + 0,79 5. Luca Aerni Švajčiarsko + 1,64 6. Alexis Pinturault Francúzsko + 1,89 ... 21. Adam ŽAMPA SR + 3,33 Matej FALAT SR nedokončil 1. kolo

ZÁHREB. Slovenský lyžiar Adam Žampa druhýkrát v tejto sezóne bodoval vo Svetovom pohári.

V slalome v Záhrebe skončil na 21. mieste so stratou 3,33 sekundy na víťazného Rakúšana Marcela Hirschera.

Do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal 10 bodov. Vlani v decembri skončil 30. v obrovskom slalome vo Val d'Isere.

Žampa: S jazdou som spokojný

Hirscher zvíťazil pred krajanom Michaelom Mattom s náskokom 5 stotín, tretiu priečku obsadil Nór Henrik Kristoffersen (+0,11).

Pre Hirschera to bol jubilejný 50. triumf v pretekoch SP, čím sa vyrovnal legendárnemu Talianovi Albertovi Tombovi.

"Som rád, že sa mi podarilo vyrovnať Alberta Tombu. Záhreb je jeden z najnáročnejších kopcov na okruhu SP. Je však ťažké povedať, či som najlepší, pretože rozdiely sú nesmierne malé," povedal Hirscher.

Žampa s číslom 42 postúpil do druhého kola z 25. pozície, keď na lídra stratil 3,01 sekundy.

"Úplne hore sa mi do toho chytilo celkom dobre. Potom som urobil maličkú chybu pred rovinkou, ale následkom tej chyby som to aspoň viac hnal.

Myslím si, že spodok som mal veľmi dobrý, trafil som sa doň a do cieľa som to už len pustil. S jazdou som celkom spokojný," povedal Žampa pre TASR v cieľových priestoroch.

Falat nedokončil prvé kolo

Vo štvrtok panovali v Záhrebe plusové teploty.

"Na to, ako je teplo, tak spravili trať veľmi dobre. Urobili sa ryhy, presne ako som očakával. Veľmi podobné to bolo na rozjazdení a dalo sa do toho naozaj ísť.

Je to však niečo iné ako ísť s jednotkou, človek sa do toho musí triafať a nejde svoju stopu. V tom je to náročné," dodal Žampa. V 2. kole si polepšil o štyri priečky a dosiahol najlepší výsledok v sezóne.

Jeho krajan Matej Falat nedokončil 1. kolo, keď s vysokým štartovým číslom 75 doplatil aj na povrch, ktorý už predtým dostal zabrať. Tesne za prvým medzičasom ho vymrštilo a po páde utrpelo jeho zápästie.

"Bolo to riadne rozbité, aj keď som čakal, že to bude horšie. Nebolo to až také zlé, ale je to značný rozdiel v porovnaní s prvou tridsiatkou. Ruka bude asi iba buchnutá," uviedol Falat pre TASR.

Poradie SP (po 17 súťažiach):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 674 bodov 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 580 3. Kjetil Jansrud Nórsko 480 4. Axel Lund Svindal Nórsko 454 5. Alexis Pinturault Francúzsko 442 6. Matthias Mayer Rakúsko 318 ... 112. Adam Žampa SR 10

Slalom (5):