Česko neprekvapilo, novým juniorským majstrom sveta bude Kanada alebo Švédsko

Američania titul svetových šampiónov neobhája, zahrajú si o bronz.

5. jan 2018 o 5:49 (aktualizované 5. jan 2018 o 9:18) SME.sk, SITA, TASR

BUFFALO. Reprezentácie Švédska a Kanady sa predstavia vo finále 41. majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov v americkom Buffale.

O bronz budú bojovať českí hokejisti s domácim výberom USA, ktorý neobháji svoj titul z vlaňajška.

Gustavsson: Chceme ukázať, že sme najlepší

Mladí Švédi si v semifinále poradili s domácimi hráčmi, obhajcov titulu zdolali 4:2. Skóre stretnutia otvoril v 34. minúte v presilovke Elias Pettersson, rozhodnutie padlo v tretej časti. Lias Andersson najprv zvýšil na 2:0 a v pri vlastnom oslabení skórovali aj Oskar Steen a Axel Jonsson Fjällby.

Známe konečné poradie: 5. Rusko 6. Fínsko 7. Slovensko 8. Švajčiarsko 9. Dánsko 10. Bielorusko

Za Američanov síce skorigovali Kieffer Bellows a Brady Tkachuk, no Švédi si už ustrážili postup do finále, prvého od januára 2014. V domácom prostredí vtedy podľahli Fínom.

Švédsky výber v piatok zabojuje o tretie zlato z majstrovstiev sveta juniorov, v prípade neúspechu získa jedenáste striebro.

Duel medzi Američanmi a Švédmi viedol aj slovenský čiarový rozhodca Peter Šefčík.

"Máme šancu na zlato, no nesmieme zabúdať na to, ako sme sa do finále dostali. Všetko je o tvrdou práci a sebadôvere," povedal po súboji autor prvého švédskeho gólu Elias Pettersson.

"Verím, že v súboji proti Kanade ukážeme, že sme najlepší tím na turnaji," poznamenal švédsky brankár Filip Gustavsson.

Česko inkasovalo sedem gólov

Kanaďania síce v druhom semifinále prehrávali s Čechmi od 6. minúty presným zásahom Filipa Zadinu, no ešte pred prvou prestávkou získali najtesnejší náskok gólmi Sama Steela a Drakea Bathersona.

Zostávajúci program Piatok 5. januára: 22:00 - o bronz: USA - Česko Sobota 6. januára: 2:00 - finále: Kanada - Švédsko

Druhá dvadsaťminútovka sa už niesla naplno v réžii favorita, Kanaďania ju vyhrali 4:0 a Bathersona v nej skompletizoval hetrik. Za český tím v tretej tretine v 51. minúte skorigoval na 2:7 opäť Zadina, v ďalšom priebehu sa už stav nezmenil.

Kanaďania majú istotu 31. medaily z MSJ, doteraz získali šestnásť zlatých, deväť strieborných a päť bronzových kovov.

Duel o bronz je v buffalskej hale Key Bank Center na programe v piatok o 22:00 nášho času, finále sa začne o 2:00 nášho už v sobotu ráno.

Medzi elitou sa zachránili hokejisti Dánska, ktorí v druhom zápase o zotrvanie medzi elitou zdolali Bielorusko 3:2 po samostatných nájazdoch a celú sériu vyhrali 2:0. V prvom stretnutí uspeli Dáni 5:4.

Bielorusko, ktoré bolo na prebiehajúcich MSJ nováčikom, v A-kategórii nahradí Kazachstan. O rok hostí majstrovstvá sveta juniorov kanadský Vancouver.

MS hokejistov do 20 rokov 2018, Buffalo - semifinále:

USA - Švédsko 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Góly: 53. Bellows (Yamamoto), 57. B. Tkachuk (J. Anderson) - 34. Pettersson (A. Nylander, L. Lindström), 47. Andersson (Karlström), 48. O. Steen, 49. Jonsson Fjällby (Davidsson)

Vylúčení: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:2.

Zostava USA: Woll - Fox, Samberg, Lindgren, Perunovich, Peeke, M. Anderson, Hughes - Poehling, Yamamoto, Bellows - Tkachuk, Mittelstadt, J. Anderson - Norris, Harper, Jones - Brown, Tufte, Frederic.

Zostava Švédska: Gustavsson - Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg - Pettersson, Nylander, Andersson - L. Lindström, Karlström, Zetterlund - Söderlund, Lundeström, Steen - Gustafsson, Boqvist, Jonsson Fjällby.

Kanada - Česko 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Góly: 16. Steel (Clague, Kyrou), 19. Batherson (Makar, R. Thomas), 28. Batherson (Makar, Bean), 30. Comtois (Howden, Formenton), 33. Kyrou (Steel, Dubé), 37. Batherson (M. McLeod), 46. Katchouk (R. Thomas) - 6. Zadina (Nečas, Michnáč), 51. Zadina (Budík)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.

Zostava Kanady: Hart - Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, Foote - Dubé, Steel, Kyrou - Katchouk, Raddysh, Thomas - Comtois, Howden, Formenton - Steenbergen, Batherson, McLeod - Gadjovich.

Zostava Česka: Kořenář (37. Škarek) - Hájek, Budík, Hrdinka, Galvas, Šalda, Vála, Král - Zachar, Kaut, Reichel - Nečas, Zadina, Michnáč - Kurovský, Chytil, Pavlík - Hrabík, Lauko, Kodýtek - Safin.