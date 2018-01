Hráčkam Good Angels Košice sa postup vzdialil, v prvom osemfinále prehrali

Bol to deň blbec, prizanl tréner Košičaniek.

5. jan 2018 o 7:47 SITA, TASR

Európsky pohár FIBA 2017/2018 - 1. osemfinále: Basket Landes - Good Angels Košice 69:55 (35:19) Najviac bodov Landes: Bravardová 17, Ayimová 14, Casasová 10 Zostava a body Good Angels: Petersová 9, Morrisová 9, Žirková 7, Jurčenková 4, Páleníková 0 (Sverrisdóttirová 9, Bálintová 8, Šarauskaitéová 7, Deptová 2, Stehlíková 0). Rozhodovali: Olaru (Rum.), Jacobs (Bel.), Tetik (Tur.), TH: 13/10 - 4/3, trojky: 6 - 3, os. chyby: 18:16. Štvrtiny: 26:8, 9:11, 18:19, 16:17, 2320 divákov.

MONT-DE-MARSAN. Basketbalistky Košíc čaká v domácom odvetnom zápase osemfinále Európskeho pohára FIBA žien náročná úloha. Z Francúzska si odniesli 14-bodové manko, keď v Mont-De-Marsan podľahli hráčkam Basket Landes 55:69.

Good Angels nevyšla najmä prvá štvrtina, v ktorej zaostali o osemnásť bodov. Košičanky sa však nevzdali a v záverečnej štvrtine priebežne znížili manko aj na šesť bodov.

"Zápas sa zlomil v prvej štvrtine a potom už bolo náročné sa vrátiť späť. Všetka česť, že sme dokázali znížiť na šesť bodov, ale našimi chybami sme ich posadili späť na koňa," uviedol Peter Jankovič, tréner Košičaniek, pre agentúru SITA.

"Štrnásťbodový rozdiel je pre nás veľmi krutý výsledok," dodal.

Košiciam nevychádzala trojková streľba, keď premenili iba dva z dvadsiatich pokusov. "Nemyslím si, že by to bolo obranou súpera. Sú aj také zápasy keď sa nedarí. Je to deň 'blbec', škoda, že to vyšlo práve v tomto stretnutí," pokračoval Jankovič.

Napriek nepriaznivému rezultátu však Good Angels nevešajú hlavy a do domácej odvety idú s optimizmom.

"Bude to náročné, ale určite sa nevzdáme a urobíme všetko preto, aby sme uspeli. Myslím si, že doma sme oveľa silnejší a aj vo Francúzsku sme dokázali hrať vyrovnanú partiu. Pevne verím, že sa ešte pobijeme o postup. Ja svojmu tímu maximálne verím," priznal Jankovič.

V drese Košíc sa predstavila aj staronová tvár, islandská reprezentantka Helen Sverrisdóttirová, a nesklamala. S deviatimi bodmi patrila k najlepším hráčkam.

"Spravila si robotu na 100-percent. Sme spokojní, naplnila naše očakávania a ja som veľmi rád, že nám pomohla takýmto spôsobom," doplnil Jankovič.

Odveta je na programe 11. januára od 18:00 v košickej Angels aréne.