Lobotku po zápase proti Barcelone chvália: Zvýšte mu klauzulu aspoň na sto miliónov

Slovenský futbalista opäť odohral celý zápas.

5. jan 2018 o 8:32 SITA

VIGO. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka druhýkrát v tejto sezóne odohral celé stretnutie proti španielskemu veľkoklubu FC Barcelona.

Defenzívny stredopoliar Celty Vigo vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále Copa del Rey (Španielskeho pohára - pozn.) prispel k cennej remíze svojho tímu (1:1).

Celta vlani vyradila Real Madrid

Galícijčania pred budúcotýždňovou odvetou u súpera rozhodne nie sú bez šancí na postup do štvrťfinále.

Ak nadviažu na nerozhodný výsledok 2:2 z ligového merania síl, ktoré sa na Camp Nou uskutočnilo 2. decembra, môžu si pripísať ďalší cenný skalp v Copa del Rey v priebehu dvanástich mesiacov.

Vlani v januári v tejto súťaži ukončili púť Realu Madrid.

Mimochodom, bola to jediná trofej, ktorú madridský tím nezískal v uplynulom kalendárnom roku. Práve hráči Realu Madrid budú v nedeľu najbližšou prekážkou Celty Vigo v španielskej La Lige.

Spravodlivý výsledok

Tréner domáceho tímu Juan Carlos Unzué bol po stretnutí pomerne spokojný a remízu považoval za spravodlivú.

Uznal, že Barcelona je zásluhou gólu dosiahnutého na štadióne Balaídos v miernej výhode, no zároveň zdvihol varovný prst, že jeho tím je stále v hre.

"Nedávno sme v Barcelone remizovali 2:2 a nevidím dôvod, prečo by sme tento precedens nemohli zopakovať. Pochybujem, že súper bude doma hrať na 0:0. Musíme aspoň raz skórovať, ale to nám neberie náš sen," povedal 50-ročný rodák z Pamplony podľa webu Faro de Vigo.

"Nemôžeme brať do úvahy len prvý polčas tohto duelu. Nebolo by to objektívne. Výsledok je spravodlivý. Bolo to veľmi vyrovnané stretnutie, každé z mužstiev malo svoje príležitosti," doplnil kouč domácich.

Fanúšikovia Lobotku chválili

Celta bola v priebehu zápasu mierne aktívnejším tímom, k čomu prispel aj skvelý Lobotkov výkon. Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína nestrácal loptu, dokázal ju umne podržať, prípadne rozohrať.

Najmä v úvodnom polčase ju niekoľkokrát bleskovo vyviezol na súperovu polovicu, kde ju ďalej distribuoval spoluhráčom. Poradil si aj nepríjemným pressingom Paulinha. Brazílčan sa spočiatku vysúval vysoko k Slovákovi, neskôr sa už naňho radšej sústredil za poliacou čiarou.

Aj Lobotkovou zásluhou Celta najmä do prestávky herne dominovala. Z pohľadu celého stretnutia mala držanie lopty na úrovni 54 percent, čo sa katalánskemu tímu často nestáva.

Ako referuje konto FootballTalentScout, Slovák v zápase celkovo prihral 73-krát, predviedol dva úspešné driblingy a rovnaký počet tzv. kľúčových prihrávok. Napriek nižšiemu vzrastu sa mu darilo aj v osobných súbojoch, vyhral štyri zo siedmich.

"Ďalšie umelecké dielo Stanislava Lobotku proti FC Barcelona, tentoraz v Copa del Rey - úspešnosť prihrávok 98 percent. Slovák zažíva skvelú sezónu," napísal na twitteri jeden z fanúšikov.

"Zvýšte mu výstupnú klauzulu aspoň na 100 miliónov eur, inak vám ho čoskoro ukradnú," nadviazal ďalší priaznivec Celty.