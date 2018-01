Švajčiari spoznali finálových súperov, sú nimi Nemci

Do posledného zápasu mali finálovú nádej aj Belgičania.

5. jan 2018 o 9:40 (aktualizované 5. jan 2018 o 17:08) SME.sk, SITA, TASR

PERTH. Nemeckí tenisoví reprezentanti Angelique Kerberová a Alexander Zverev sa po Švajčiaroch Belinde Bencicovej a Rogerovi Federerovi stali druhými finalistami Hopmanovho pohára dvojčlenných miešaných družstiev v austrálskom Perthe.

V piatkovom záverečnom stretnutí v základnej A-skupine na tvrdom povrchu v hale Perth Arena zdolali domácich Dariu Gavrilovovú a Thanasiho Kokkinaisa 2:1.

Rozhodnutie padlo až v mixe, v ktorom Nemci triumfovali tesne 1:4, 4:1, 4:3 (3). Hralo sa spôsobom Fast 4.

Ak by uspeli Austrálčania, posunuli by tým do sobotňajšieho finále (9:00 nášho času) Belgičanov Elise Mertensovú a Davida Goffina.

Ešte predtým si belgickí tenisti pripísali druhé víťazstvo. Vo svojom treťom vystúpení v A-skupine zdolali Kanadu 3:0.

Hopmanov pohár, A-skupina:

Belgicko - Kanada 3:0 Elise Mertensová - Eugenie Bouchardová 6:4, 6:4 David Goffin - Vasek Pospisil 6:2, 6:4 *Elise Mertensová, David Goffin - Maddison Inglisová, Vasek Pospisil (Aus./Kan.) 4:3 (3), 3:4 (2), 3:4 (4) * - bod z mixu zarátali Belgičanom vzhľadom na nenastúpenie Kanaďanky Eugenie Bouchardovej zo zdravotných dôvodov.