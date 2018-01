Darilo sa mu v kluboch i v reprezentácii. Salah je najlepším Afričanom za rok 2017

Mohamed Salah momentálne pôsobí v FC Liverpool.

5. jan 2018 o 9:37 SITA

ACCRA. Futbalistom Afriky za rok 2017 sa stal egyptský útočník v službách FC Liverpool Mohamed Salah. Za ním skončil jeho klubový spoluhráč, senegalský krídelník Sadio Mané a tretie priečku obsadil útočník Gabonu z Borussie Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Dvadsaťpäťročný Salah pomohol svojej krajine do finále Afrického pohára národov, k postupu na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska, v aktuálnej sezóne anglickej Premier League nastrieľal sedemnásť gólov.

"Vyhrať túto cenu znamená pre mňa uskutočnenie sna, rok 2017 bol pre mňa neuveriteľný," povedal Salah po prevzatí ocenenia. "Cenu venujem všetkým deťom v Afrike a Egypte, chcem im povedať, aby nikdy neprestali snívať a veriť," dodal.

Od januára do mája 2017 strelil v drese AS Rím desať gólov, v lete prestúpil do Liverpoolu. Je druhým Egypťanom, ktorý sa stal najlepším africkým futbalistom roka - v roku 2008 sa na prvom mieste umiestnil Mohamed Aboutrika.