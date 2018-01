Rozhodol sa prestúpiť do Slovana. Trenčín kritizuje svojho bývalého hráča

Nepreukázal charakter, tvrdí trenčiansky klub.

5. jan 2018 o 12:59 SITA

TRENČÍN. Preukázal potenciál, charakter nie - týmito slovami zareagoval účastník slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 AS Trenčín na nečakaný odchod holandského stredopoliara Rickyho van Haarena do konkurenčného ŠK Slovan Bratislava.

Slovanisti oznámili angažovanie 26-ročného záložníka vo štvrtok, v bratislavskom tíme sa obnoví jeho spolupráca s trénerom Martinom Ševelom.

Van Haaren pôsobil v Trenčíne v prvej polovici aktuálneho ročníka, vo Fortuna lige dosiaľ strelil tri góly. Podľa informácií na webe AS mal Van Haaren po dohode s vedením klubu predĺžiť pôvodný polročný kontrakt, napokon sa tak nestane.

"Van Haaren preukázal potenciál. Práve vďaka nášmu skautingu a výberu hráčov náš klub funguje. Sme radi, že v tomto smere sme neporovnateľní so Slovanom Bratislava, ale aj ďalšími kluby nielen v stredoeurópskom regióne," píše sa na webe trenčianskeho klubu.

"Ricky však nepreukázal charakter. Práve ten je spoločne s ochotou hráča pracovať na sebe veľmi dôležitý popri športovej výkonnosti. Van Haaren do AS Trenčín od tejto chvíle nepatrí. Rozhodol sa uprednostniť iné priority ako máme my," pokračuje klub vo vyhlásení.

"Náš klub má svoju cestu, na ktorej chceme naďalej pracovať. Budeme ju rozvíjať s ľuďmi a hráčmi, ktorí veria našim výsledkom a nepopierateľným faktom. V poslednom období sa stalo pravidlom, že hráčsky zásobujeme kluby nielen v zahraničí. Vo výraznejšej miere to je aj v rámci našej najvyššej súťaže. Ide o prirodzený výsledok našej práce," tvrdí web AS.

"Napriek všetkým návratom našich hráčov do Fortuna ligy sa vieme naďalej posúvať a napredovať. Vieme byť konkurencieschopní. Okrem talentovaných hráčov zo zahraničia sa dnes tešíme na skupinu hráčov, ktorá príde počas nasledujúcich rokov z našej mládežníckej akadémie. Chlapci to v dnešnej konkurencii nebudú mať ľahké."

"Sme však presvedčení, že mimo slovenského prostredia ich čaká oveľa tvrdšie prostredie, na ktoré ich musíme už dnes pripraviť. Ak pracujeme v systéme, musíme mu veriť. Len vtedy môžeme spoločne napredovať. Práve toto tvorí hlavnú silu našej cesty. Nastúpená filozofia je pre nás prvoradá. Tá určuje charakter a cestu nášho klubu," dodáva klub.

Van Haaren je rotterdamský rodák, s futbalom začal v miestnom Excelsiore. Vo vlasti pôsobil aj vo Feyenoorde Rotterdam, VVV Venlo či ADO Den Haag. Tento holandský niekdajší mládežnícky reprezentant krátko hrával aj v Rumunsku za Dinamo Bukurešť.