Zidana víťazstvo nad druholigistom potešilo: Vyhrať 3:0 nebolo jednoduché

Francúzskeho kouča potešili výkony Garetha Balea a Borju Mayorala.

5. jan 2018 o 13:07 SITA

NUMANCIA. Tréner Zinedine Zidane oslávil dva roky na lavičke španielskeho futbalového klubu Real Madrid víťazstvom 3:0 na ihrisku druholigovej Numancie vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále tamojšej pohárovej súťaže Copa del Rey.

Francúz prebral mužstvo presne 4. januára 2016, keď nahradil odvolaného Rafaela Beníteza.

"Získali sme dobrý výsledok na ťažkom teréne. Z výsledku som šťastný, pretože zvíťaziť 3:0 nebolo ľahké. Súper tvrdo bojoval a hral veľmi dobre. Po prestávke sme mali niekoľko zložitých chvíľ, ale celkovo som spokojný, predovšetkým s hrou v prvom polčase," uviedol 45-ročný Francúz podľa oficiálnej klubovej stránky.

Zverenci rodáka z Marseille sú už jednou nohou vo štvrťfinále Španielskeho pohára. Ich kouča herne potešilo duo Gareth Bale a Borja Mayoral.

"Gareth mal neobyčajný vstup do stretnutia. Nechal som ho hrať hodinu. Zdá sa, že je v dobrej kondícii. Naším cieľom je dostať ho do zápasového rytmu a postupne získať na jeho poste určitú kontinuitu," vysvetlil.

"Borja Mayoral je taktiež dôležitý pre náš tím. Nemá na konte veľa minút, ale kedykoľvek mu dám šancu a pošlem ho na trávnik, zhostí sa toho dobre, bojuje a to je pre nás dôležité," doplnil Zidane.

Copa del Rey - 1. osemfinále: Numancia - Real Madrid 0:3 (0:1) Góly: 35. Bale (z 11 m), 89. Isco (z 11 m), 90.+1 Mayoral

Najlepší tréner mužského tímu v roku 2017 získal za 24 mesiacov na lavičke madridského A-tímu dovedna osem trofejí, v 117 dueloch nazbieral 85 výhier a jeho mužstvo strelilo dohromady 309 gólov.

Zahájil mimoriadne pôsobivú éru kráľovského veľkoklubu - dvakrát vyhral Ligu majstrov, MS klubov aj Európsky superpohár, raz triumfoval v španielskej La Lige aj tamojšom superpohári.

Zidane si do nového roka zaželal úspešnú druhú polovicu sezóny 2017/2018. "Chceme akurát zažiť šesť dobrých mesiacov. Ostatných šesť v minulom roku bolo dobrých, aj keď sa trochu predierame La Ligou. Tešíme sa však na to, čo príde. Stále sme v hre v troch súťažiach a budeme bojovať až do konca. Pôjdeme krok za krokom, zápas za zápasom," dodal.