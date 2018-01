Nová posila futbalového Slovana: Túžim po zisku titulu aj úspechu v Európe

Slovinský futbalista si v minulosti zahral aj proti veľkoklubom.

5. jan 2018 o 15:14 SITA

Zájazd na FC Barcelone - Chelsea v Lige majstrov od 450€ >>

BRATISLAVA. Slovinský futbalový reprezentant Andraž Šporar, zimná posila fortunaligového ŠK Slovan Bratislava, verí, že v novom pôsobisku sa dočká veľkých úspechov.

Dvadsaťtriročný útočník prišiel do Bratislavy zo švajčiarskeho FC Bazilej, upísal sa na štyri a pol roka.

Mal ponuky aj z Belgicka či Holandska

"Sú to skvelé pocity. Som veľmi rád, že prestup sme úspešne dotiahli do konca a podpísal som zmluvu so Slovanom. Už dávnejšie som vedel, že Slovan je veľký, ambiciózny klub s bohatou históriou. Nemôžem sa dočkať nových výziev v belasom," povedal Šporar v rozhovore pre klubový web.

"Chcem pravidelne hrávať a znovu nájsť formu z nedávnej minulosti. Prichádzam s ambíciou strieľať góly a pomôcť tímu presnými zásahmi, asistenciami, bojovnosťou, napádaním, sklzmi, skrátka všetkým, čo dokážem. A, samozrejme, túžim po zisku titulu i úspechu v Európe," doplnil.

Prečítajte si tiež: Najnáročnejší prestup. Slovan potvrdil príchod slovinského reprezentanta

Počas aktuálneho prestupového obdobia sa o služby ľubľanského rodáka strhla veľká bitka a slovanisti uspeli v konfrontácii s ponukami z Belgicka, Holandska či Srbska. Šporar naznačil, čo rozhodlo v prospech Slovana.

"Bolo to vtedy, keď ma oslovil viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší so športovým riaditeľom Slovana a predostreli mi ponuku, z ktorej som mal výborný pocit. Hovorili mi o projekte klubu i novom štadióne," prezradil.

"Povedal som si, že chcem byť súčasťou toho, ako Slovan pôjde nahor. Som odhodlaný urobiť pre tento klub všetko, čo bude v mojich silách," dodal.

Bratislavský klub krátko po Šporarovom príchode potvrdil angažovanie ukrajinského krajného obrancu Arťoma Suchockého a holandského stredopoliara Rickyho van Haarena.

Zahral si aj proti Arsenalu či PSG

Šporar sa v zime 2015 stal najdrahším hráčom v histórii najvyššej slovinskej súťaže - tromfol aj Jana Oblaka, momentálne brankára Atlética Madrid. Svoju kariéru naštartoval v Olimpiji Ľubľana, v jej drese strelil 50 gólov.

Ako hráč Bazileja získal dva ligové tituly a predstavil sa aj v Lige majstrov. V jesennej časti tohto ročníka hosťoval v nemeckom Bielefelde, zaznamenal dva presné zásahy.

Prečítajte si tiež: Rozhodol sa prestúpiť do Slovana. Trenčín kritizuje svojho bývalého hráča

"Rád hrám za kluby, ktoré sa bijú o tituly a trofeje. V Olimpiji som zažil tlak na víťazstvá a rovnaké to bolo v Bazileji, kde brali jedine titul a všetko ostatné sa považovalo za neúspech. Mám rád ten tlak, keď musíte vyhrávať a byť najlepší. Aj preto som si zvolil Slovan ako najväčší slovenský klub," uviedol Šporar.

"V Bazileji to bolo neľahké obdobie, ktoré však bolo veľkou školou. Pôsobil som vo veľkom klube a zahral som si v Lige majstrov na štadióne Arsenalu či v Paríži proti PSG. Teraz ma čaká nová výzva, počas ktorej sa budem snažiť nadviazať na formu z jesene 2015 a hrať na ešte vyššej úrovni."

Teší sa na nový štadión

Prečítajte si tiež: Na Národnom futbalovom štadióne bude sektor, kam sa nedostane žiadny divák

Šporar má na konte štyri štarty v seniorskej reprezentácii. "V reprezentácii mám konkurenciu v podobe dvoch - troch kvalitných útočníkov, takže si vážim každý štart," uviedol.

"V prvom rade chcem odviesť maximum pre klub, od toho sa logicky odvíja aj to, či dostanem ďalšie pozvánky do národného tímu. Za Slovinsko som zatiaľ odohral štyri duely, vo Wembley som hral od začiatku, čo bol fantastický zážitok," zaspomínal si.

"Aj pre reprezentačného trénera je dôležité, aby som hrával a dával góly, čo chcem v Slovane splniť," priznal Šporar.

"Ešte počas rokovaní som si na internete našiel fotografie z výstavby nového štadióna. Bude to krásny štadión. Včera som ho videl naživo a verím, že si na ňom čím skôr zahrám," dodal.