Kanadskí juniori zdolali Švédsko a získali sedemnásty titul majstrov sveta

Vo finále sa predstavil aj slovenský čiarový rozhodca Peter Šefčík.

6. jan 2018 o 5:47 (aktualizované 6. jan 2018 o 8:04) SITA, TASR

MS hokejistov do 20 rokov 2018 - finále: Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Góly: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) - 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Šír (Česko) - Šefčík (SR), Ondráček (Česko), vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše Steen 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 17 544 divákov. Švédsko: Gustavsson - Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg - Karlström, Nylander, Andersson - Pettersson, L. Lindström, Boqvist - Söderlund, Lundeström, Steen - Davidsson, Gustafsson, Jonsson Fjällby - Zetterlund Kanada: Hart - Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, Foote - Dubé, Steel, Kyrou - Katchouk, Raddysh, Thomas - Comtois, Howden, Formenton - Gadjovich, Steenbergen, Batherson - McLeod.

BUFFALO. Titul svetového šampióna si na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 20 rokov v americkom Buffale vybojovali hokejisti Kanady.

Vo finále zvíťazili nad Švédskom 3:1. O svojom triumfe rozhodli 100 sekúnd pred koncom zásluhou Tylera Steenbergena.

Autor víťazného gólu: Je to niečo výnimočné

Po bezgólovej prvej tretine sa vedenia ujali Kanaďania zásluhou Dillona Dubého z 22. minúty. Švédi vyrovnali v 34. minúte vo vlastnom oslabení.

Presadil sa Tim Söderlund.

Keď sa už zdalo, že finálový súboj sa bude rovnako ako pred rokom predlžovať, Kanaďania udreli. Rovných 100 sekúnd pred koncom tretej tretiny skóroval Tyler Steenbergen a o 26 sekúnd neskôr sa trafil do prázdnej bránky aj Alex Formenton.

V poslednej minúte stretnutia dostal menší trest za hrubosť autor jediného švédskeho gólu Tim Söderlund. Desaťminútový osobný trest za nešportové správanie zasa udelili rozhodcovia jeho spoluhráčovi Oskarovi Steenovi.

"Len veľmi ťažko nachádzam slová. Vyhrali sme finále šampionátu pred krásnou návštevou, ktorá nás prišla do Buffala podporiť. Je to niečo výnimočné," povedal autor víťazného finálového gólu Tyler Steenbergen.

Získali sedemnásty titul

Hokejisti Kanady získali najcennejší kov po troch rokoch. Predtým naposledy sa tešili v januári 2015 v domácom prostredí v Toronte.

O rok neskôr skončili bez cenného kovu a na predchádzajúcom šampionáte prehrali vo finále s Američanmi. Švédi ukončili čakanie na medailu od roku 2014, vybojovali si už jedenáste striebro v histórii majstrovstiev sveta juniorov. Okrem toho majú na svojom konte aj dve zlaté a päť bronzových medailí.

V dueli sa predstavil ako jeden z čiarových rozhodcov Slovák Peter Šefčík.

Hlasy po finále:

Dominique Ducharme, tréner Kanady: "Čím sa hralo dlhšie, tým sme na tom boli lepšie. Steenbergen nemal počas zápasu príliš veľa času na ľade, preto som ho v závere využíval častejšie."

Poradie MS do 20 rokov 2018: 1. Kanada 2. Švédsko 3. USA 4. Česko 5. Rusko 6. Fínsko 7. Slovensko 8. Švajčiarsko 9. Dánsko 10. Bielorusko

Tyler Steenbergen, autor rozhodujúceho gólu Kanady: "Nemôžem tomu uveriť. Vyhrali sme pre všetkých, ktorí nám verili a ktorí pri nás stáli."

Carter Hart, brankár Kanady: "Bolo našou povinnosťou dokončiť to, čo sme začali. Hrali sme naozaj dobre."

Filip Gustavsson, brankár Švédska: "Pred gólom na 2:1 to urobili perfektne. Chýbal nám hráč pred bránkou. Neviem, či by som mohol urobiť niečo inak."

Timothy Liljegren, obranca Švédska: "Sme veľmi sklamaní. Ale ja som naozaj hrdý na všetkých chlapcov, niektorí hrali so zraneniami. Dali sme do zápasu 100 percent, nič neľutujeme. Je to všetko o cti a hrdosti. Ukázali sme všetkým fanúšikom, že sme dobrý tím."