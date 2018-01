Cibulkovú čaká v Sydney súperka z Lotyšska, Rybáriková bude čeliť kvalifikantke

Dominika Cibulková vyzve v prvom kole Anastasiju Sevastovovú.

6. jan 2018 o 9:25 SITA

SYDNEY. Niektorá kvalifikantka bude súperkou slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej v prvom kole hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier Sydney International v austrálskom Sydney (dotácia 799 000 USD).

Dominika Cibulková bude čeliť Lotyške Anastasiji Sevastovovej nasadenej ako ôsmej. Stanovil to sobotňajší žreb.

Magdaléna Rybáriková by v prípade prieniku do osemfinále hrala s úspešnejšou zo súboja Agnieszka Radwanská (Poľ.) - Johanna Kontová (V. Brit.-4). Miestna finalistka spred piatich rokov Cibulková by medzi najlepšími šestnástimi čelila postupujúcej z duelu Vesninová (Rus.) - Šuaj Pcheng (Čína).

Obe Slovenky vstúpia na tomto podujatí do novej sezóny a rozohrajú sa pred grandslamovým turnajom Australian Open (15. - 28. januára).

Jednotkou v Sydney je Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, dvojkou Američanka Venus Williamsová a trojkou Lotyška Jelena Ostapenková.

Aj takto sa Dominika Cibulková pripravuje na novú sezónu.

Slovenská tenistka nezaháľala ani tesne pred Vianocami.