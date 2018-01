Rasisticky urazil Beckerovho syna. Nemecký politik Jens Maier sa ospravedlnil

Jens Maier tvrdil, že správu na jeho twitteri napísal člen štábu, voči ktorému už vyvodil disciplinárne opatrenia.

6. jan 2018 o 11:03 SITA

BERLÍN. Nemecký politik Jens Maier sa verejne ospravedlnil za rasistickú urážku Noaha Beckera, syna slávneho bývalého tenistu Borisa Beckera.

Poslanec z nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) skonštatoval, že inkriminovaný príspevok na twitteri napísal člen jeho štábu, voči ktorému už vyvodil disciplinárne opatrenia. Maierovo konto označilo 23-ročného Noaha Beckera za "malého polonegra, ktorému sa nedostáva dostatok pozornosti."

Jens Maier čelí žalobe Noaha Beckera. (zdroj: TASR/AP)

Bola to reakcia na interview, v ktorom potomok 3-násobného wimbledonského víťaza charakterizoval Berlín ako "biele mesto" v porovnaní s Londýnom či Parížom.

Noah Becker Maiera zažaloval, vo štvrtok to potvrdil jeho právnik Christian-Oliver Moser pre The Associated Press.

Sudcu zo Saska Maiera považujú za príslušníka ultrapravého krídla AfD.