Andreas Žampa dosiahol životný výsledok, Hirscher prekonal Tombu

Mladší zo Žampovcov skončil v Adelbodene na osemnástom mieste. Jeho brat Adam nedokončil prvé kolo.

6. jan 2018 o 12:27 (aktualizované 6. jan 2018 o 15:24) SITA, TASR

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2017/2018

Obrovský slalom mužov - Adelboden (Švajčiarsko)

1. Marcel Hirscher Rakúsko 2:28,63 min 2. Henrik Kristoffersen Nórsko + 0,17 s 3. Alexis Pinturault Francúzsko + 0,21 s 4. Luca De Aliprandini Taliansko + 1,14 s 5. Manuel Feller Rakúsko + 1,20 s Zan Kranjev Slovinsko + 1,20 s 7. Manfred Mölgg Taliansko + 1,35 s 8. Riccardo Tonetti Taliansko + 1,57 s Mathieu Faivre Francúzsko + 1,57 s 18. Andreas Žampa SR + 2,79 s Adam Žampa SR nedokončil 1. kolo

ADELBODEN. Slovenský zjazdár Andrea Žampa obsadil osemnáste miesto v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára.

Vo švajčiarskom Adelbodene zvíťazil Rakúšan Marcel Hirscher s náskokom sedemnástich stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom.

Tretie miesto obsadil francúzsky lyžiar Alexis Pinturault (+0,21).

Hirschera neodstavila ani chyba

Hirscher dosiahol svoje 51. víťazstvo v pretekoch Svetového pohára a o jeden triumf prekonal legendárneho Taliana Alberta Tombu.

“ Toto bol asi najťažší obrovský slalom, akým si pamätám z Adelbodenu. „ Marcel Hirscher, víťaz pretekov

"Urobil som chybu práve v momente, keď som mal pocit, že jazdím veľmi čisto. Každý lyžiarsky inštruktor vám povie, že sa nemôžete dostať nad vnútornú lyžu. A má pravdu," uviedol Marcel Hirscher aj na webe laola1.at.

"Toto bol asi najťažší obrovský slalom, akým si pamätám z Adelbodenu. Ľudia však boli fantastickí. Švajčiari sú féroví fanúšikovia, fandia všetkým. Keď som videl ten kotol, bolo to niečo úžasné," dodal Rakúšan.

Najselektívnejší profil

Andreas Žampa doteraz bodoval vo SP štyrikrát a už vlani v Adelbodene prekvapil 21. miestom. Teraz vo Švajčiarsku slávil svoj životný úspech.

Na kopci, ktorý má v technickom programe kalendára SP suverénne najselektívnejší profil. Pravidelná rytmika nasadzovania do oblúkov je možná len v hornej časti, potom všetko závisí od citu a inštinktu pretekárov.

Množstvo vĺn, hrbov, šikmých sklonov a prelomov poskytuje divákom ohromný zážitok a športovcov núti k skutočne akrobatickým kúskom. Vrcholom každoročnej súťaže je riadne zatvorený a extrémne strmý previs do cieľa, kde sa dajú jediným hlbším nájazdom pod bránku stratiť všetky šance na úspešný výsledok.

Aplaudovali mu aj diváci

Slovenský lyžiar ani v tejto pasáži nešiel optimálne, v strednej časti dokonca dvakrát výrazne chybil, ale celkovo si svojou odvážnou a dravou jazdou vybojoval z 23. pozície prvého kola vedenie v tom druhom.

Diváci v cieli mu za jeho miestami ekvilibristické ťahy mohutne aplaudovali.

"Som rád, že som výkon z tréningu preniesol do pretekov. Je to môj najlepší výsledok v kariére a som rád, že som takto začal nový rok. V minulých sezónach som mal v obrákoch nejaké problémy, ale s tímom sme to vyladili a dúfam, že to bude stále takto pokračovať," povedal po pretekoch mladší Žampa.

Ďalší Slovák, Andreasov brat Adam, nedokončil prvé kolo.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2017/2018:

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 18 z 37 pretekov):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 774 b 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 660 b 3. Alexis Pinturault Francúzsko 502 b 4. Kjetil Jansrud Nórsko 480 b 5. Aksel Lund Svindal Nórsko 454 b 6. Matthias Mayer Rakúsko 318 b 106. Andreas Žampa SR 13 b 114. Adam Žampa SR 10 b

Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 5 z 8 pretekov):