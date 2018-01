Federer začal sezónu ziskom trofeje, s Bencicovou vyhrali Hopmanov pohár

Švajčiari vo finále zdolali Nemecko 2:1.

6. jan 2018 o 14:04 SITA, TASR

HOPMANOV POHÁR - finále: NEMECKO - ŠVAJČIARSKO 1:2 PERTH (AUSTRÁLIA) Alexander Zverev - Roger Federer 7:6 (4), 0:6, 2:6 Angelique Kerberová - Belinda Bencicová 6:4, 6:1 Angelique Kerberová, Alexander Zverev - Belinda Bencicová, Roger Federer 3:4 (3), 2:4

PERTH. Švajčiarski tenisoví reprezentanti Belinda Bencicová a Roger Federer zvíťazili 2:1 nad Nemcami Angelique Kerberovou a Alexandrom Zverevom v sobotňajšom finále Hopmanovho pohára dvojčlenných miešaných družstiev v austrálskom Perthe (30. decembra - 6. januára).

O triumfe rozhodli až v mixe hranom spôsobom Fast 4 - uspeli 4:3 (3), 4:2.

Prvý bod pre Švajčiarsko zabezpečil Federer, ktorý zdolal Zvereva 6:7 (4), 6:0, 6:2. Nedoplatil na nezužitkovanie setbalu na príjme v dvanástej hre úvodnej časti. Nemcom vzápätí udržala nádej Kerberová, Bencicovú porazila 6:4, 6:1.

Kerberová zdolala Bencicovú prvý raz

Tridsaťšesťročný bývalý líder svetového rebríčka ATP Federer (aktuálne 2.) sa v bilancii proti 20-ročnej štvorke systému Zverevovi ujal vedenia 4:3.

Priamo na tvrdom povrchu v hale Perth Arena sa mu revanšoval za vlaňajší tesný nezdar 6:7 (1), 7:6 (4), 6:7 (4).

Dvadsaťdeväťročná ľavoruká niekdajšia jednotka počítačového poradia WTA v singli Kerberová (21.) znížila vo vzájomnej bilancii s 20-ročnou rekonvalescentkou Bencicovou (74., bola však už aj na 7. pozícii) na 1:3.

Do soboty nezískala proti tejto súperke ani set.

Švajčiari získali tretí titul

Švajčiarsko v minulosti triumfovalo na týchto MS pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v sezónach 1992 a 2001.

V druhom prípade sa na tom po boku Martiny Hingisovej podieľal práve Federer. Vlani on a Bencicová obsadili v skupine nepostupovú druhú priečku.

3-krát vyhrala Hopmanov pohár tenisti Slovenska.

Naposledy to bolo v roku 2009. Odvtedy na podujatí neštartovali.

Nemecko sa na Hopman Cupe presadilo v sezónach 1993 a 1995 vďaka Steffi Grafovej a Michaelovi Stichovi, resp. Anke Huberovej a Borisovi Beckerovi.

O prvenstvo bojovalo po 23 rokoch.

Slováci naposledy hrali v roku 2009 - vtedy ešte v Burswood Dome ako predchodcovi dnešnej Perth Areny (od ročníka 2013).

Dominika Cibulková s Dominikom Hrbatým vtedy získali trofej.

Nadviazali tým na sezóny 1998 (Karina Habšudová, Karol Kučera) a 2005 (Daniela Hantuchová, Dominik Hrbatý). Už na premiérovej edícii v roku 1989 sa s Češkou Helenou Sukovou pre Česko-slovensko presadil Miloslav Mečíř.

Ohlasy po finále:

Roger Federer, Švajčiarsko: "Zdráham sa uveriť, že po toľkých rokoch som znovu získal túto trofej. Je to absolútne úžasné.

Akosi som už stratil pojem o plynúcom čase... Som nadšený z triumfu po boku Belindy. Bolo mi potešením byť na tomto podujatí jej partnerom."

Belinda Bencicová, Švajčiarsko: "Gratulujem nemeckým súperom k prieniku do finále. Odohrali skvelý turnaj a Angie dnes bola proti mne prisilná. Som teda veľmi rada, že v miešanej štvorhre sme to napokon zvládli. Rogerovi ďakujem, že si so mnou zahral, pre mňa to bolo splnenie sna. Nemohla som si želať lepšieho partnera. Nikdy nezabudnem na tento neuveriteľný týždeň."

“ Roger by mal trochu zvoľniť, lebo aj my chceme niečo vyhrať. My mladí takto vyznievame chabo. „ Alexander Zverev, nemecký tenista

Alexander Zverev, Nemecko: "Zasa raz Švajčiarsko... Zažili sme to už toľkokrát. Roger by mal trochu zvoľniť, lebo aj my chceme niečo vyhrať. My mladí takto vyznievame chabo."

Angelique Kerberová, Nemecko: "V prvom rade vďaka Saschovi, že sme si spolu zahrali. Máme za sebou skvelý týždeň na kurte, ale aj mimo neho. Žiaľ, dnes sa nezrodil výsledok, po ktorom sme túžili. Gratulujem Belinde a Rogerovi. Utvorili vynikajúci tím a zaslúžili si titul."

Prehľad víťazov:

1989 Československo (Miloslav Mečíř, Helena Suková)

1990 Španielsko (Emilio Sánchez, Arantxa Sánchezová-Vicariová)

1991 Juhoslávia (Goran Prpič, Monica Selešová)

1992 Švajčiarsko (Jakob Hlasek, Manuela Maleevová-Fragnierová)

1993 Nemecko (Michael Stich, Steffi Grafová)

1994 Česko (Petr Korda, Jana Novotná)

1995 Nemecko (Boris Becker, Anke Huberová)

1996 Chorvátsko (Goran Ivaniševič, Iva Majoliová)

1997 USA (Justin Gimelstob, Chanda Rubinová)

1998 Slovensko (Karol Kučera, Karina Habšudová)

1999 Austrália (Mark Philippoussis, Jelena Dokičová)

2000 JAR (Wayne Ferreira, Amanda Coetzerová)

2001 Švajčiarsko (Roger Federer, Martina Hingisová)

2002 Španielsko (Tommy Robredo, Arantxa Sánchezová-Vicariová)

2003 USA (James Blake, Serena Williamsová)

2004 USA (James Blake, Lindsay Davenportová)

2005 Slovensko (Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová)

2006 USA (Taylor Dent, Lisa Raymondová)

2007 Rusko (Dmitrij Tursunov, Naďa Petrovová)

2008 USA (Mardy Fish, Serena Williamsová)

2009 Slovensko (Dominik Hrbatý, Dominika Cibulková)

2010 Španielsko (Tommy Robredo, María José Martínezová-Sánchezová)

2011 USA (John Isner, Bethanie Matteková-Sandsová)

2012 Česko (Tomáš Berdych, Petra Kvitová)

2013 Španielsko (Fernando Verdasco, Anabel Medinová-Garriguesová)

2014 Francúzsko (Jo-Wilfried Tsonga, Alizé Cornetová)

2015 Poľsko (Jerzy Janowicz, Agnieszka Radwanská)

2016 Austrália (Nick Kyrgios, Daria Gavrilovová)

2017 Francúzsko (Richard Gasquet, Kristina Mladenovicová)

2018 Švajčiarsko (Roger Federer, Belinda Bencicová)