Preteky v Osrblí vyhral Simon Fourcade, Otčenáš skončil piaty

Brat úspešnejšieho Martina potvrdil na Slovensku pozíciu favorita.

6. jan 2018 o 15:36 SITA

IBU Cup 2017/2018 v biatlone - 4. kolo:

Rýchlostné preteky mužov na 10 km - Brezno-Osrblie (Slovensko):

1. Simon Fourcade Francúzsko 25:10,8 min 0 2. Fredrik Gjesbakk Nórsko + 4,2 s 0 3. Vegard Gjermundshaug Nórsko + 10,5 s 1 4. Piotr Paščenko Rusko + 22,9 s 0 5. Martin Otčenáš SR + 36,0 s 0 6. Dmitrij Malyško Rusko + 39,1 s 0 13. Matej Kazár SR + 1:00,1 min 1 60. Matej Baloga SR + 2:55,6 min 3 91. Róbert Valenta SR + 5:28,6 min 3

OSRBLIE. Francúzsky biatlonista Simon Fourcade triumfoval v sobotňajších rýchlostných pretekoch na desať kilometrov v Brezne-Osrblí na úvod programu mužov v rámci štvrtého kola IBU Cupu 2017/2018.

Ďalší program v Osrblí: NEDEĽA 7. JANUÁRA 2018: 10:00 šprint žien na 7,5 km 13:00 šprint mužov na 10 km

Druhý s odstupom iba 4,2 sekundy skončil takisto strelecky bezchybný Nór Fredrik Gjesbakk. Tretí bol jeho krajan Vegard Gjermundshaug, ktorý pri manku 10,2 sekundy doplatil na jedno trestné kolo.

Z domácej štvorice jednoznačne najlepšie pochodil piaty Martin Otčenáš. Vybielil všetkých desať terčov a zaostal o 36 sekúnd.

Matej Kazár obsadil trinástu priečku. Matej Baloga finišoval na 60. pozícii a Róbert Valenta sa musel uspokojiť s 91. miestom.

Aj v nedeľu sa v Brezne-Osrblí uskutočnia šprinty znova o 10:00 (ženy na 7,5 km) a od 13:00 (muži na 10 km).

Súbežne sa v nemeckom Oberhofe koná štvrté kolo Svetového pohára.

Ohlasy po pretekoch:

Martin Otčenáš: "Spokojný som, aj keď to bolo dosť ťažké a ešte po náročnom sústredení. Chcel som dosiahnuť doma pekný výsledok, napriek tomu, že som vedel o sile súperov. Sústredil som sa na svoj výkon, hlavne strelecký. Divákov som si užil až v poslednom kole."

Matej Kazár: "Bolo to celkom dobré, no my s vysokými číslami sme mali už rozbitú trať. Nezrýchlila nás, opak bol pravdou. V domácom prostredí som dosiahol pekný výsledok a som rád, že som v prvej pätnástke."

Martin Otčenáš dosiahol doma pekný výsledok. (zdroj: TASR)

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: