Banská Bystrica strelila Detve deväť gólov, vyhrala desiaty raz za sebou

Hlasy trénerov:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Očakávali sme ťažké stretnutie s húževnatým súperom. Rýchlo sme strelili dva góly, na hokejky si hráči priniesli pokoj a od začiatku do konca hrali svoju hru. Dominovali sme, boli sme silní na puku, tlačili sme sa do bránky a uhrali sme vo výbornej atmosfére pekný výsledok."

Ivan Dornič, tréner Detvy: "Vedeli sme, že na nás v Banskej Bystrici nečaká nič dobré, no chceli sme prekvapiť. Bohužiaľ, aj keď bola v mužstve dobrá nálada, za 30 sekúnd sme dostali dva góly. S mužstvom to zakývalo a inkasovali sme ďalej. Proti takému súperovi sa už ťažko hralo. Dovolím si tvrdiť, že ak by bolo teraz finále, určite je Banská Bystrica majstrom. Robíme neustále na posilách, ale šťastie pri ich výbere nemáme. Musíme byť trpezliví, no v rozbehnutej sezóne to nie je ľahké."