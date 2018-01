Stoch sa zapísal do histórie. Dokázal, čo zatiaľ len jeden skokan

Poľský pretekár suverénne ovládol Turné štyroch mostíkov. Ako druhý v histórii vyhral všetky štyri preteky.

6. jan 2018 o 18:56 (aktualizované 6. jan 2018 o 21:46) TASR

Kamil Stoch pózuje so Svenom Hannawaldom, ktorý pred ním ako jediný vyhral všetky štyri preteky Turné.(Zdroj: TASR/AP)

Turné štyroch mostíkov:

Bischofshofen (Rakúsko) - mostík HS-140:

1. Kamil Stoch Poľsko 275,6 b 132,5 m 137,0 m 2. Anders Fannemel Nórsko 272,4 b 130,0 m 139,0m 3. Andreas Wellinger Nemecko 270,5 b 129,0 m 139,5 m 4. Stefan Krast Rakúsko 268,6 b 130,5 m 135,5 m 5. Robert Johansson Nórsko 268,2 b 127,0 m 140,0 m 6. Andreas Stjernen Nórsko 267,2 b 129,5 m 138,5 m

BRATISLAVA. Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch suverénnym spôsobom obhájil prvenstvo na Turné štyroch mostíkov a získal sošku Zlatého orla.

V sobotu triumfoval aj na záverečnom podujatí v rakúskom Bischofshofene a napodobnil Nemca Svena Hannawalda. Ten v roku 2002 ako doposiaľ jediný vyhral všetky štyri časti Turné.

Stoch neprehral ani v Oberstdorfe, Garmisch-Partenkirchene a Innsbrucku.

Oslávil 26. víťazstvo

69,6 bodu je náskok Kamila Stocha v celkovom zúčtovaní Turné štyroch mostíkov pred druhým Nemcom Andreasom Wellingerom.

V trojkráľovom vyvrcholení v nemeckom stredisku Bischofshofen predstihol o 3,2 bodu Nóra Andersa Fannemela. Tretí skončil Nemec Andreas Wellinger.

V celkovom poradí Turné zvíťazil Kamil Stoch s obrovským náskokom 69,6 bodu práve pred spomínaným Wellingerom.

V Bischofshofene si vytvoril výbornú východiskovú pozíciu už po prvom kole, v ktorom pristál na značke 132,5 metra a usadil sa na čele o 2,5 bodu pred svojím krajanom Dawidom Kubackim. V druhom kole zaletel do vzdialenosti 137 metrov a slávil 26. triumf vo Svetovom pohári.

Je novým lídrom Svetového pohára

Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu pred Nemca Richarda Freitaga, ktorý v Innsbrucku utrpel nepríjemný pád.

Na záverečnú súťaž už vôbec nenastúpil.

Stoch sa stal prvým úspešným obhajcom titulu na Turné od roku 2013, keď sa to podarilo Rakúšanovi Gregorovi Schlierenzauerovi.

"Nemám slov. Ešte mi nejaký čas potrvá, kým si naplno uvedomím, že som sa zapísal do histórie Turné," povedal Polial do kamier rakúskej televízie ORF.

“ Sme ešte iba v polovici sezóny. Vynasnažím sa o to, aby mi forma vydržala až do zimnej olympiády v Pjongčangu, kde budem obhajovať dve zlaté medaily. „ Kamil Stoch, víťaz Turné

"Za každým jedným víťazstvom bolo veľa driny. Ďakujem mojej manželke a mojim rodičom za podporu. Veľká vďaka patrí aj celému poľskému tímu na čele s trénerom Stefanom Horngacherom. Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme na Turné dosiahli úspech."

"Pred jeho štartom sa mi ani nesnívalo o tom, že budem stáť štyrikrát na najvyššom stupienku. Sme ešte iba v polovici sezóny. Vynasnažím sa o to, aby mi forma vydržala až do zimnej olympiády v Pjongčangu, kde budem obhajovať dve zlaté medaily," pokračoval.

"Teraz si trochu oddýchnem v kruhu rodiny a potom sa čo najlepšie pripravím na MS v letoch na lyžiach v Oberstdorfe, na ktoré sa už veľmi teším."

Hannawald: Podal senzačný výkon

Pre Poľsko je to tretie celkové prvenstvo na Turné. O prvé sa postaral v sezóne 2000/01 legendárny Adam Malysz, ktorý po súťaži v Bischofshofene zablahoželal svojmu krajanovi rovnako ako Hannawald.

"Štyri víťazstvá v jednom ročníku? Je to moment a okamih, ktorý nemôžete opísať," povedal pre web Medzinárodnej lyžiarskej federácie Hannawald.

"Myslím si, že Kamil ešte momentálne skutočne netuší, čo dokázal. Jeho cesta na Turné bola neuveriteľná, podal senzačný výkon. So svojimi výborne predvedenými skokmi a celkovým vystúpením si to jednoznačne zaslúžil. Teraz sme v klube už dvaja - ja a on," dodal bývalý nemecký skokan.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2017/2018

Konečné poradie v Turné štyroch mostíkov 2017/2018:

1. Kamil Stoch Poľsko 1108,8 b 2. Andreas Wellinger Nemecko 1039,2 b 3. Anders Fannemel Nórsko 1021,3 b 4. Junširo Kobajaši Japonsko 1021,1 b 5. Robert Johansson Nórsko 1009,4 b 6. Dawid Kubacki Poľsko 1003,0 b

Poradie vo SP 2017/2018 (po 11 z 23 pretekov jednotlivcov):

1. Kamil Stoch Poľsko 723 b 2. Richard Freitag Nemecko 711 b 3. Andreas Wellinger Nemecko 569 b 4. Daniel-André Tande Norsko 485 b 5. Junširo Kobajaši Japonsko 410 b 6. Stefan Kraft Rakúsko 399 b

Krajiny s najväčším počtom víťazov na Turné:

16 Fínsko (naposledy 2007/08 Janne Ahonen), Rakúsko (2014/2015 Stefan Kraft)

11 NDR (1984/85 Jens Weissflog)

10 Nórsko (2006/07 Anders Jacobsen)

5 NSR (2001/02 Sven Hannawald)

3 Poľsko (2017/18 Kamil Stoch)

2 Slovinsko (2015/16 Peter Prevc)

1 ČR (2005/06 Jakub Janda), ČSSR (1970/71 Jiří Raška, ZSSR (1955/56 Nikolaj Kamenskij), Japonsko (1997/98 Kacujoši Funaki)

Najviac celkových víťazstiev na Turné:

5 - Janne Ahonen (Fín.) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08

4 - Jens Weissflog (NDR/Nem.) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96

3 - Helmut Recknagel (NDR) 1956/57, 57/58, 60/61, Björn Wirkola (Nór.)

2 - Kamil Stoch (Poľ.) 2017/18, 2016/2017, Gregor Schlierenzauer (Rak.) 2011/12, 2012/13, Andreas Goldberger (Rak.) 1992/93, 94/95, Ernst Vettori (Rak.) 1985/86, 86/87, Matti Nykänen (Fín.) 1982/83, 87/88, Hubert Neuper (Rak.) 1979/80, 80/81, Jochen Danneberg (NDR) 1975/76, 76/77, Veikko Kankkonen (Fín.) 1963/64, 65/66