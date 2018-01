Philadelphia si poradila so St. Louis, strelila šesť gólov

V noci je v NHL na programe ešte osem zápasov.

6. jan 2018 o 22:28 SITA

Jordan Weal (vpravo) z Philadelphie skóruje do siete Jakea Allena zo St. Louis.(Zdroj: TASR/AP)

Zájazd na Hamšíkov Neapol proti Lipsku za 290€ >>

PHILADELPHIA. Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili na domácom ľade nad St. Louis 6:3 v úvodnom sobotňajšom zápase zámorskej NHL.

Flyers sú stále v druhej polovici tabuľky Východnej konferencie profiligy, preto sú im dva body zo sobotňajšieho súboja veľmi osožné.

V noci na nedeľu je v NHL na programe ďalších osem duelov.

NHL - sobota:

Philadelphia - St. Louis 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Góly: 3. Laughton, 7. C. Giroux (Provorov), 29. Weal (Voráček), 32. Couturier (C. Giroux, Konecny), 52. Simmonds (Gostisbehere, C. Giroux), 60. Couturier (MacDonald) - 35. I. Barbašev (P. Stastny, Tarasenko), 41. P. Stastny (Tarasenko, I. Barbašev), 56. Parayko (Edmundson, A. Steen)