Saganov štart do sezóny sa blíži. Bora zverejnila, kto mu bude pomáhať

Slovák odštartuje svoju tretiu sezónu v dúhovom drese od 16. do 21. januára na podujatí Tour Down Under.

7. jan 2018 o 14:37 SITA

Peter Sagan začne v Austrálii už svoju tretiu sezónu v dúhovom drese.(Zdroj: TASR/AP)