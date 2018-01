Juventus zvíťazil, ale neoslnil. Súper si nezaslúžil prehrať, priznal jeho tréner

Turínsky klub navyše prišiel o zraneného Paula Dybalu.

7. jan 2018 o 15:11 SITA

Atlético vs. Kodaň na novom Wanda Metropolitano >>

CAGLIARI. Tréner futbalistov talianskeho klubu Juventus Turín Massimiliano Allegri zaznamenal v sobotňajšom dueli 20. kola Serie A na ihrisku Cagliari (1:0 pre hostí) už svoje 200. víťazstvo v najvyššej súťaži na Apeninskom polostrove.

Bol to rovnako jubilejný 100. ligový triumf práve v pozícii kouča Juventusu.

Prečítajte si tiež: Olé, olé, Marek, Marek. Fanúšikovia SSC Neapol velebili Hamšíka

"Bolo veľmi dôležité, že sme dokázali zvíťaziť. Musím chlapcov pochváliť, pretože sme stále tesne za Neapolom a taktiež sme sa vzdialili Interu Miláno a AS Rím. V doterajšom priebehu sezóny si počíname veľmi dobre - sme druhí v Serie A, postúpili sme do osemfinále Ligy majstrov aj semifinále Coppa Italia," povedal po stretnutí 50-ročný Allegri.

Víťazstvo Juventusu sa na Sardínii nerodilo ľahko. Hráči Cagliari sa úradujúceho šampióna nezľakli, súperovi niekoľkokrát nebezpečne podkúrili a neboli ďaleko od bodového zisku.

Allegri: Súper si nezaslúžil prehrať

V 74. minúte duelu sa domáci domáhali pokutového kopu po zásahu lakťom do tváre Leonarda Pavolettiho, hostia však podnikli bleskový protiútok a Federico Bernardeschi po centri Douglasa Costu rozhodol.

Brankár hostí Wojciech Szczesny predviedol dva parádne zákroky a jedenástka v prospech domácich sa nepískala ani po tom, ako strelec gólu Bernardeschi stiahol v šestnástke Simoneho Padoina.

"Musím povedať, že Cagliari si nezaslúžilo prehrať. Videotechnológia by mala eliminovať kontroverzné rozhodnutia, no podľa môjho názoru je to naopak. V zápase sme nereagovali až tak dobre, ako by sme mali. Najmä druhý polčas bol pre nás fyzicky veľmi náročný," doplnil niekdajší stredopoliar Allegri.

V rokoch 2008 až 2010 pôsobil aj na lavičke Cagliari.

Hrozí mu mesačná absencia

“ Videotechnológia by mala eliminovať kontroverzné rozhodnutia, no podľa môjho názoru je to naopak. „ Massimilliano Allegri, tréner Juventusu

Allegriho okrem nie najpôsobivejšieho výkonu svojich zverencov nepotešilo ani zranenie Paula Dybalu. Argentínsky útočník si pravdepodobne privodil indispozíciu stehenného svalu a podľa denníka Gazzetta dello Sport mu hrozí minimálne mesačná absencia.

"Zatiaľ nevieme, aké je to zlé, uvidíme po vyšetreniach. Našťastie je pred nami dvojtýždňová prestávka, počas ktorej budeme mať viac času na oddych," skonštatoval Allegri.