Vlhová: Po prvom kole som sa opúšťala. Viem, že mám na Shiffrinovú

Nikto mi nepomôže. Musím sa z toho dostať sama a získať istotu, priznala Petra Vlhová.

7. jan 2018 o 15:32 Juraj Berzedi, Kranjska Gora

KRANJSKA GORA. Po pretekoch stála dlhšie osamote. Na jej tvári bolo vidieť veľké sklamanie. Nedokázala sa ubrániť ani slzám.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola po slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore poriadne sklamaná, hoci skončila na štvrtom mieste.

Postupne k nej prichádzali členovia jej tímu a rodičia. Po viacerých zrejme povzbudivých slovách sa začala onedlho opäť usmievať.

„Potrebovala som to predýchať, veľmi ma to hnevalo. Musela som sa vyplakať. Je to lepšie, ako to držať v sebe a plakať celý deň,“ reagovala Vlhová.

„Pokazila som prvé kolo. Išla som katastrofálne. Viem, na čo mám a ako lyžujem, takže ma to poriadne hnevá,“ dodala.

V druhom kole zdolala konkurentky

Po prvom kole bolo poradie Mikaela Shiffrinová, Frida Hansdotterová, Wendy Holdenerová a Petra Vlhová.

Hoci Slovenka v druhom kole, ktoré postavil jej tréner Livio Magoni, bola od všetkých troch konkurentiek rýchlejšia, nestačilo to na posun na vyššie priečky. Ostala na štvrtom mieste.

„V posledných pretekoch si všetky štyri potvrdzujeme svoje pozície. Na pódium som strácala sedem desatín, čo je dosť. Bola som šťastná, že som si potvrdila pozíciu, ale nešťastná, že som pokazila prvé kolo,“ uviedla liptovská rodáčka.

Na štvrtom mieste skončila na tomto podujatí aj vlani, vtedy sa jazdilo v Maribore. Štvrtá bola Vlhová aj naposledy v Záhrebe a nepopulárne miesto obsadila aj na majstrovstvách sveta v St. Moritzi.

„Je to pekné, ale nevďačné miesto pre športovca. Každého to trochu hnevá,“ dodala druhá najlepšia slalomárka Svetového pohára.

Nepretekala, len zišla dole

Po prvom kole boli poriadne sklamaní všetci členovia Vlhovej tímu. Bolo to zrejme jej najhoršie kolo za posledné dve sezóny. Taliansky tréner Livio Magoni bol očividne rozčarovaný.