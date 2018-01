Víťazná séria majstra sa skončila, na prvé miesto sa vrátil Trenčín

Hlasy trénerov:

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Je pravda, že sme v prvej tretine chceli s Nitrou hrať profesorský hokej. Bolo to ale z našej strany veľmi zlé. Nitrania boli veľmi efektívni, keď sa tromi gólmi na konci stretnutia dostali do výrazného vedenia. Ku cti nám slúži, že sme bojoval až do konca, za čo patrí chlapcom chvála."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Prvú tretinu sme hrali veľmi dobre. Presne tak, ako chceme hrať zápasy vonku, teda kombinačne, aby sme domácich nepúšťali do tlaku. V presilovke sme išli do vedenia 1:0. V závere zápasu sme potom odskočili o tri góly a hráči to možno trochu podcenili. Potom to bolo divoké, no myslím si, že sme vyhrali zaslúžene."