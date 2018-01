Posila Slovana o kritike z Trenčína: Len ma utvrdili, že som sa rozhodol správne

Myslím si, že Slovan je najlepšou voľbou, pretože som sa posunul do veľkého klubu, hovorí Ricky van Haaren.

7. jan 2018 o 21:34 SITA

BRATISLAVA. Nová zimná futbalová akvizícia ŠK Slovan Bratislava Ricky van Haaren sa už teší na účinkovanie v klube úradujúceho slovenského vicemajstra, s ktorým podpísal zmluvu na 2,5 roka.

"Som nadšený a moje pocity sú veľmi pozitívne. Po vypršaní kontraktu v AS Trenčín som mal na výber viac možností. Myslím si, že Slovan je najlepšou voľbou, pretože som sa posunul do veľkého klubu," uviedol v rozhovore na klubovom webe Slovana 26-ročný holandský stredopoliar (nar. 21. júna 1991).

"Vnímam to ako významný krok v kariére. Mám ambície, chcem sa posunúť dopredu a hrať o najvyššie priečky," dodal van Haaren.

Prišiel aj kvôli trénerovi

Pri transfere do bratislavského tímu mu pomohla aj prítomnosť kouča Martina Ševelu, s ktorým spolupracoval už v Trenčíne.

"Tréner ma pozná a vie o mojich kvalitách. Rozprával som sa s ním ešte v čase, keď sa riešil môj príchod do Slovana a je jedným z dôvodov, prečo som tu. V tréningoch a zápasoch to už však nebude znamenať nič, všetci sme predsa na rovnakej štartovacej čiare. Ja musím naplno pracovať, aby som sa presadil do zostavy. Vždy je však dobré, ak vás kouč pozná z predchádzajúceho pôsobiska."

Rodák z Rotterdamu začínal s futbalom v miestnom Excelsiore a v domovine pôsobil aj vo Feyenoorde Rotterdam, VVV Venlo či ADO Den Haag. Krátko účinkoval i v rumunskom klube Dinamo Bukurešť.

Ricky van Haaren strelil na jeseň tri góly. V AS Trenčín však nemali radosť z toho, že opúšťa ich mužstvo. Za odchod do Slovana holandského záložníka podrobili kritike, apelovali na jeho charakter.

"Je normálne, ak hráč po vypršaní zmluvy zmení pôsobisko, a mrzí ma, že môj bývalý klub takto zareagoval. Som však dosť vyspelý na to, aby ma to nerozhodilo a úprimne ma to ani veľmi nezaujíma, pretože som už hráčom Slovana. Ich stanovisko ma len utvrdilo v tom, že som sa rozhodol správne," prezradil Ricky van Haaren.

Necítil dostatočný rešpekt

"V Trenčíne som mal dohodu, že urobíme zmluvu na šesť mesiacov a v prípade, že ich presvedčím a potvrdím svoje kvality, tak kontrakt predĺžime o ďalšie dva roky. Myslím si, že výkonnosťou som na jeseň presvedčil. Na základe toho mi ponúkli novú zmluvu, ale stalo sa tak až po poslednom jesennom zápase."

"Z ich prístupu som necítil dostatočný rešpekt a po tom, ako som ponuku neprijal, sme už neboli v kontakte. Ozvali sa mi až teraz, nahnevaní, prečo som podpísal kontrakt v Slovane. V tom čase mi už zmluva v Trenčíne vypršala, takže nevidím nič zlé na tom, ak si ako voľný hráč sám zvolím, kde chcem hrať ďalej. V lete mi Trenčín dal šancu, ktorú si vážim a nemôžem povedať zlé slovo na ľudí v klube či fanúšikov. Chcel som sa však vo svojej kariére posunúť dopredu. Musel som sa rozhodnúť, kde budem pokračovať," vravel ďalej.

“ Je normálne, ak hráč po vypršaní zmluvy zmení pôsobisko, a mrzí ma, že môj bývalý klub takto zareagoval. Som však dosť vyspelý na to, aby ma to nerozhodilo a úprimne ma to ani veľmi nezaujíma, pretože som už hráčom Slovana. „ Ricky van Haaren, nová posila Slovana

"Slovan ma oslovil ešte pred skončením jesennej časti a zisťoval, aká je moja situácia. Vedel som, že ma chcú a cítil som dôveru od klubu či trénera. V prvom rade som sa rozhodoval na základe toho, aby som sa posunul v kariére niekam dopredu. Idem predsa do väčšieho klubu, ktorý má ambície a môžem sa tu presadiť. Preto som podpísal zmluvu so Slovanom."

Nová holandská posila, ktorá sa v pondelok 8. januára predpoludním zapojí do zimnej prípravySlovana, by mala zvýšiť konkurenciu v záložnej formácii mužstva.

"Najlepšie sa mi hrá na poste 'osmičky', čiže v strede poľa s prevažne ofenzívnymi úlohami. Rád hrám aj 'desiatku' ako podhrotový hráč."

Chce sa pobiť o titul

"V minulosti som nastupoval aj ako defenzívny stredopoliar na poste 'šestky' a nemal som s tým problém. Myslím si, že na pozícii 'osmičky' najlepšie ukážem svoje ofenzívne kvality. Preferujem útok, snažím sa spoluhráčom utvárať šance a dávať góly. Samozrejme, podľa pokynov trénera pomáham aj defenzíve. Snažím sa stále zlepšovať kopaciu techniku a verím, že v Slovane sa presadím aj strelecky," zdôraznil bývalý holandský mládežnícky reprezentant.

"Zo začiatku tejto sezóny v Trenčíne som sa musel postupne dostať do formy, takže som toľko nehrával, no potom som sa prebojoval do základnej zostavy a začalo sa mi dariť. Dával som góly, mal som asistencie. V závere jesene som sa ľahko zranil, ale teraz som stopercentne fit a teším sa na začiatok prípravy."

Tretí tím po jesennej časti Fortuna ligy má deväťbodový odstup na lídra FC Spartak Trnava. "Chcem sa v Slovane pobiť o majstrovský titul," vraví.

"Do konca zostáva ešte trinásť zápasov a v nich je všetko možné, veď s Trnavou i ďalšími silnými tímami budeme hrať ešte dvakrát. Musíme bojovať a urobiť maximum pre úspech," uzatvára odhodlane Ricky van Haaren.