Drie v smradľavých garážach hlboko do noci. Aj taká je práca pre Vlhovú

Keď nie sú výsledky, ubíja ma to, vraví Vlhovej servismen Stanislav Vozárik.

8. jan 2018 o 16:00 Juraj Berzedi

Keď ešte súťažil, o svoje lyže sa staral sám. Oprel ich o stenu, potom brúsil a voskoval. Teraz sa stará o lyže jednej z najlepších slalomárok sveta Petry Vlhovej. "Je to adrenalín a veľký stres," hovorí servisman STANISLAV VOZÁRIK.

Počas aktívnej lyžiarskej kariéry ste si pripravovali lyže sám?

„To je ďaleká história, dnes niečo nepredstaviteľné. Nikdy som nebol na takejto úrovni. Nemali sme stoly, zveráky, chytili sme lyžu, pilník a opreté o stenu sme ich brúsili, mazali žehličkami na pevný lieh, ktorý by sa dnes našiel možno v múzeu. Vosky sme nanášali štetcami.“

Ako sa posúva kvalita materiálov? Je teraz jednoduchšie pripraviť lyže?

„To je nebeský rozdiel. Stále sa však lyžuje na lyžiach, s topánkami, viazaním, palicami. Vtedy to zabralo chvíľu času, ale neviem, aká bola situácia vo Svetovom pohári. Viem len, ako to bolo na úrovni československého pohára.“

Ako ste sa dostali k práci servismana?

„Najskôr som robil pre bratov Adama a Andreasa Žampovcov. Ako bývalý pretekár som mal vzťah k lyžovaniu a ich otec Tomáš Žampa ma oslovil, či by som nemal záujem robiť servismana. Netušil som, do čoho idem.“

Aká je to práca?

„Od nevidím do nevidím. Robím to už niekoľko rokov a poviem vám - je to riadny stres. Najmä keď sa staráte o lyžiarku svetovej úrovne.

Pozrite, vedľa pracuje chorvátsky servisman, ktorý sa staral o lyže Ivicu Kosteliča. Teraz robí pre ruské slalomárky, ktorým sa príliš nedarí dostať sa do prvej tridsiatky. Vlani dostal ponuku od Alexandra Chorošilova, čo je najúspešnejší ruský lyžiar. Odmietol ju s vysvetlením, že mal takého stresu dosť.“

Je to podobné aj u Petry Vlhovej? Čo máte v jej tíme na starosti?