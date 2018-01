Halák dostal štyri góly, ale s tímom sa tešil z víťazstva

New York Islanders zdolal doma New Jersey 5:4 po nájazdoch.

7. jan 2018 o 22:42 SITA

Jaroslav Halák vychytal víťazstvo New Yorku Islanders nad New Jersey.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Halák 42 úspešnými zákrokmi prispel k domácemu triumfu tímu New York Islanders nad New Jersey Devils v nedeľňajšom súboji zámorskej hokejovej NHL.

42 striel kryl v zápase proti New Jersey Jaroslav Halák.

Halák trikrát inkasoval v rovnovážnom stave, raz ho Devils prekonali pri vlastnom oslabení. Islanders prehrávali už 2:4, no zabojovali a v 56. minúte Cal Clutterbuck vyrovnal na 4:4.

V predĺžení gól nepadol. V nájazdoch Haláka neprekonal ani jeden z piatich exekútorov súpera, o triumfe domácich rozhodol v piatej sérii Brock Nelson.

Devils prehrali už piaty zápas za sebou, Islanders v nedeľu ukončili sériu piatich neúspechov.

NHL - nedeľa:

Islanders - New Jersey 5:4 sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 16. Lee (Pulock, Hickey), 31. Beauvillier (Barzal, Eberle), 48. Aho (Tavares, Barzal), 56. Clutterbuck (Aho, Nelson), rozhodujúci sam. nájazd Nelson - 25. Zajac (Vatanen, Palmieri), 37. Zajac (Gibbons), 43. Wood (Butcher, T. Hall), 44. T. Hall (J. Moore, Wood)

/Jaroslav Halák (New York Islanders) odchytal celý zápas, kryl 42 zo 46 striel súpera a zaznamenal 91,3-percentnú úspešnosť zákrokov/

