Fourcade zaujal gestom. Bola to moja odpoveď, odkázal súperom

Francúzsky biatlonista počas víkendu pridal ďalšie dve víťazstvá.

8. jan 2018 o 13:03 Igor Dopirák

BRATISLAVA. V posledných rokoch sa súperi pokúšali prelomiť jeho nadvládu. Márne. Francúzsky biatlonista Martin Fourcade v tejto sezóne bojuje už o svoj siedmy veľký glóbus za sebou za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári.

A zatiaľ sa mu darí. Po desiatich individuálnych pretekoch (z celkového počtu 22 - pozn. red.) má na čele celkového poradia 38-bodový náskok. Jeho najväčším konkurentom je priebežne druhý Johannes Thingnes Bö z Nórska.

Fourcade však nesúperí s konkurentmi iba zo športovej stránky. Snažia sa ho rozhodiť psychicky.

Nórom sa postavil čelom

Fourcade okrem dvoch triumfov počas víkendu v nemeckom Oberhofe zaujal aj gestom počas sobotňajších stíhacích pretekov. Do nich vstupoval ako víťaz piatkového šprintu.

Pred poslednou streľbou mal Francúz dostatočný náskok pred svojimi prenasledovateľmi a bolo jasné, že ak nezaváha, dosiahne svoj 67. triumf v kariére. To sa aj stalo. Fourcade vybielil všetkých päť terčov.

Namiesto okamžitého odchodu zo strelnice sa však Fourcade otočil k svojim rivalom a chvíľku sa na nich díval. V tej chvíli strieľali Johannes Thingnes Bö, jeho brat Tarjei Bö a Emil Hegle Svendsen. Všetci sú reprezentantmi Nórska.

"Počul som, že Emil v nórskej televízii povedal, že sa Nórov bojím. Budem diplomatický - mám k nim veľký rešpekt, ale určite sa ich nebojím. Toto bola moja odpoveď," opisoval 29-ročný Fourcade s úsmevom na tlačovej konferencii, prečo sa k súperom postavil čelom.

"My, a verím, že aj Martin, sa snažíme publiku vždy niečo ponúknuť. V tak sledovanom prostredí to už nie je iba šport, ale aj zábava. Nikto to neberie nijako zle," reagoval Tarjei Bö. Oboch biatlonistov citoval portál idnes.cz.

Rusi mu odmietli podať ruku

Nebolo to však prvé gesto, ktorým Fourcade zaujal verejnosť. Na vlaňajšom svetovom šampionáte mu počas slávnostného ceremoniálu odmietli podať ruku ruskí reprezentanti Alexander Loginov a Anton Šipulin, brat Anastasie Kuzminovej.

Dôvodom bolo, že počas pretekov miešaných štafiet mal úmyselne podraziť Rusa Alexandra Loginova, ktorého v minulosti kritizoval za dopingovú minulosť.

Fourcade Rusom ironicky zatlieskal, zoskočil z pódia a chcel odísť. Organizátori ho napokon presvedčili, aby sa na pódium vrátil. Francúzi skončili druhí, Rusi boli tretí.

O pár dní napokon Fourcade spor s Rusmi zažehnal a so Šipulinom si pred kamerami podali ruky. „Šipulina poznám desať rokov a to, čo sa teraz stalo, nijako náš vzťah nenaštrbí. Stále si ho vážim a dúfam, že aj on mňa,“ vravel Fourcade.

„Od Rusov by som čakal, že to bude pozvánka na pohárik vodky,“ dodal Francúz.

