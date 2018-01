Chcú ukázať maximum. Mladíkov čakajú v príprave rovesníci z Grécka

Pozrite si nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov na januárový tréningový kemp v Grécku.

8. jan 2018 o 12:36 SITA

ATÉNY. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov si počas prebiehajúceho tréningového kempu v gréckych Aténach (5. - 12. 1.) dvakrát zmerajú sily s domácimi rovesníkmi.

Prvý prípravný zápas je na programe v utorok o 15.00 h, druhý vo štvrtok v rovnakom čase. Český tréner SR "20" Pavel Hapal do Grécka nominoval 22 hráčov.

Dva zápasy za tri dni

"Čakajú nás dva prípravné zápasy zápasy v Grécku, chceli by sme uspieť; uspieť znamená zvíťaziť. Aké to je, pokiaľ ide o zloženie mužstva, to naznačia až samotné tréningy v rámci kempu, budeme tiež pozorne sledovať zdravotný stav hráčov a ich formu.

Do úvahy tiež treba vziať fakt, že dva zápasy odohráme v priebehu troch dní, a preto bude treba rozumne rozložiť sily a predísť zraneniam," povedal Hapal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Sú tu hráči, ktorí sú v hľadáčiku aktuálneho výberu do 21 rokov, väčšinu tímu však tvoria hráči ročníka 1999, ktorý hrá kvalifikáciu ME do 19 rokov. Chlapcom sa núka šanca ukázať sa v dobrom svetle.

Osobne si myslím, že každý z nich má predpoklady neskôr sa do tímu do 21 rokov dostať," vyhlásil český kormidelník a doplnil:

Odhodlaní hráči

"Dostali sme z Grécka ponuku odohrať dve prípravné stretnutia ročníkov 1998 - 1999 a mladších. To sme privítali, aj keď zápasy odohráme mimo asociačného termínu - vyskytli sa isté problémy spojené s uvoľňovaním hráčov z klubov a tvorbou kádra.

Väčšina klubov nám vyšla v ústrety, za čo sme vďační. V Grécku budeme mať k dispozícii - proti kvalitnému súperovi - veľmi solídny káder."

Odhodlanie tiež je medzi hráčmi.

"Gréci sú behaví, vynikajú agresivitou; predčiť ich môžeme našou futbalovosťou a premýšlaním," povedal brankár trnavského Spartaka Martin Vantruba, ktorý od leta bude kmeňový hráč pražskej Slavie.

"Budeme chcieť ukázať maximum a pôjdeme do zápasov s cieľom vyhrať. Bude dôležité, aby sme na ihrisku pôsobili ako jeden tím," skonštatoval Trnavčan Matej Oravec, doplnil ho Trenčan Milan Kvocera:

"Chceme ukázať peknú hru, nesklamať fanúšikov na Slovensku a vyhrať."