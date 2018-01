FA Cup pokračuje bez obhajcu. Wenger: Som veľmi sklamaný

Hráči Nottinghamu v 3. kole FA Cupu 2017/2018 vyradili Arsenal.

8. jan 2018 o 14:10 SITA

NOTTINGHAM. Futbalový Anglický pohár FA Cup 2017/2018 už po 3. kole je bez obhajcu.

Hráči londýnskeho FC Arsenal v nedeľňajšom zápase prehrali 2:4 na trávniku druholigového Nottinghamu Forest a rozlúčili sa so súťažou, hostitelia sa postarali o najväčšie prekvapenie tejto fázy.

Wenger: Gratulujem domácim k postupu

Nottingham viedol od 20. min gólom amerického obrancu Erica Lichaja. O tri minúty neskôr zmazal manko Per Mertesacker, no minútu pred koncom úvodného polčasu Lichaj svojím druhým zásahom poslal domácich opäť do vedenia.

V 64. min upravil na 3:1 Ben Brereton, premenil pokutový kop. Hráči Arsenalu odpovedali v 79. min, keď skóroval Danny Welbeck, no posledné slovo patrilo Nottinghamu - v 85. min premenil ďalší pokutový kop Kieran Dowell.

V závere dostal červenú kartu domáci Joe Worrall, no Arsenal sa už nepresadil a nepriblížil sa k remíze, po ktorej by nasledovalo ďalšie meranie síl; do šestnásťfinále teda prenikli hráči outsidera.

"Som veľmi sklamaný. Nottingham bol lepším tímom, bol nebezpečnejší a zvládol množstvo súbojov. Gratulujem domácim k postupu," povedal pre klubové spravodajstvo tréner Arsenalu Arséne Wenger a pokračoval:

Verili v úspech

"Bolí to. Naozaj som veľmi sklamaný, pretože milujem pohárové súťaže a keď skončíte, nie je možné vrátiť sa späť." Skúsený nemecký obranca Mertesacker doplnil:

"Tréner spravil v zostave veľa zmien; vložil dôveru aj do chlapcov, ktorí nehrávajú až tak často. Myslím si, že dnes nikto nepotvrdil oprávnenosť svojej nominácie.

Chceli sme obhajobu, toto kolo je však najťažšie - čelíte druholigistovi na jeho pôde a musíte byť pripravení; my sme dnes počas väčšiny stretnutia neboli."

V šatni Nottinghamu, pochopiteľne, zavládla veľká radosť. "Je to skvelý pocit. Do zápasu sme išli bez strachu, a to sa ukázalo. Chceli sme predviesť výkon na hranici možností.

Všetci sme verili v úspech," skonštatoval pre klubový web strelec víťazného gólu Ben Brereton.